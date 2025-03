Preise und Auszeichnungen

Christian Schwochow mit dem Deutschen Regiepreis geehrt



Beim Deutschen Regiepreis Metropolis wurden drei ZDF-Produktionen prämiert: die ZDF/ARTE-Serie Bad Banks, der dokumentarische Spielfilm Somewhere in Tonga sowie die ZDF-Kinokoproduktion Die kleine Hexe. Vergeben wurde der Preis vom Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure am Sonntag, 4. November 2018, in München.



Für die ZDF/ARTE-Produktion Bad Banks ist Regisseur Christian Schwochow mit dem Deutschen Regiepreis Metropolis geehrt worden. Ausgezeichnet wurde Schwochow für die Inszenierung der Thriller-Serie in der Kategorie "TV-Serie/Mehrteiler". Seine waghalsige Reise in das hochkomplexe System internationaler Großbanken wirft einen Blick auf Menschen, die in einem adrenalingetriebenen Spiel um wirtschaftliche Interessen und persönlichen Ehrgeiz die finanzielle Sicherheit eines ganzen Landes riskieren.



Bad Banks ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion und IRIS Productions in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE. Die Redaktion im ZDF haben Caroline von Senden und Alexandra Staib in Zusammenarbeit mit den ARTE-Kollegen Uta Cappel und Andreas Schreitmüller. Das ZDF sendete Bad Banks am 3./4./5. März 2018.



Als Bester Schauspieler gewürdigt wurde Sascha Alexander Geršak für seine schauspielerische Leistung in dem dokumentarischen Spielfilm Somewhere in Tonga von Regisseur Florian Schewe (Drehbuch: Florian Schewe und Sarah Schill). Im Mittelpunkt des Films steht der Sozialpädagoge Wolski (Sascha Alexander Gersak), der genug von Deutschland hat und all seine Ersparnisse in ein Resozialisierungsprojekt für schwer erziehbare Jugendliche auf einer einsamen Insel im Pazifik steckt. Mit Marcel, einem 16-jährigen Intensivtäter, bricht er auf, um seinen Traum zu verwirklichen. Aber im Paradies ist kein Platz für Illusionen.



Somewhere in Tonga ist eine Produktion von zero one Film GmbH in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE. Die Redaktion haben Christian Cloos (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) und Olaf Grunert (ZDF/ARTE). Der Film war am 23. Juli 2018 im ZDF in der Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten" des Kleinen Fernsehspiels zu sehen.



Katharina Ost wurde für das Kostümbild der ZDF-Kinokoproduktion Die kleine Hexe in der Kategorie Beste schöpferische Mitwirkung ausgezeichnet. In der ersten Realverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler erweckt Karoline Herfurth die Die kleine Hexe zu neuem Leben. Unter der Regie von Michael Schaerer spielt sie eine aufmüpfige junge Hexe, die auf der Suche nach Gut und Böse die ganze Hexenwelt auf den Kopf stellt.



Die Redaktion im ZDF hat Andrea Bette. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.