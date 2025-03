Preise und Auszeichnungen

Selbst im digitalen Zeitalter kann es noch vorkommen, dass eine Nachricht sich erst langsam verbreitet. Doch eine frohe Kunde bleibt eine frohe Kunde, auch wenn sie spät eintrifft: Bereits Ende Oktober hat der Zeichentrickfilm Buñuel im Labyrinth der Schildkröten bei seiner Weltpremiere im Wettbewerb des Animation Is Film Festival (19.10.-21.10.2018) in Hollywood, Los Angeles gleich eine besondere Ehrung erfahren und einen Spezialpreis der Jury verliehen bekommen. Die Uraufführung des Films, der unter Beteiligung von ZDF/ARTE entstanden ist (Redaktion: Simon Ofenloch), fand im berühmten Chinese Theatre von Sid Grauman am Hollywood Boulevard statt, wo bekanntlich die Hand- und Schuhabdrücke zahlreicher Filmstars in Zementplatten vor dem und um den Eingang des Kinos verewigt sind.



Die kunstvolle Film-Adaption einer Grapic Novel des in der spanischen Extremadura geborenen Comic-Künstlers Fermín Solís erzählt eine spannende und prägende Episode aus dem Leben des bedeutenden spanischen Filmemachers Luis Buñuel, der zu einem der einflussreichsten europäischen Künstler wurde: Als Buñuels zweiter Film „Das goldene Zeitalter“ 1930 in Paris einen karriereschädigenden Skandal verursacht, übernimmt er mit Hilfe eines Freundes die Auftragsarbeit eines Dokumentarfilms über eine der ärmsten Gegenden Spaniens, die Comarca Las Hurdes in der Extremadura, eine zerklüftete Mittelgebirgslandschaft im Iberischen Gebirge. Buñuels dritter Film, der knapp halbstündige Dokumentar-Spielfilm „Las Hurdes – Land ohne Brot“ gibt die bittere Armut der Bevölkerung in einer hoffnungslosen Gegend im Stil eines Reisedokumentarfilms wieder, vielfach inszeniert und in manchen Szenen bewusst übertrieben und schockierend ausgestaltet. Die Eindrücke der mitunter tatsächlich harten Realität vor Ort, Erinnerungen und Träume lassen in Buñuels besonderer Machart einen Film entstehen, der spaltet, die Gemüter erhitzt und bald verboten wird.



Die Hauptverantwortlichen hinter dem eindrucksvollen Animationsfilm, der neben der Person und der Lebensgeschichte des berühmten spanischen Künstlers auch solche aktuellen Themen behandelt wie inszenierte Wirklichkeit, Fake News bzw. Fake Images, sind die Produktionsfirmen The Glow zusammen mit The Glow Animation Studio aus Spanien und Submarine aus den Niederlanden.



Ein Sendetermin auf ARTE steht noch nicht fest.