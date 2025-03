Preise und Auszeichnungen

Die Menschenrechts-Kampagne On The Same Page der Frankfurter Buchmesse und ARTE wurde am 30. Januar mit dem Politikaward in der Kategorie „Kampagne von Unternehmen und Verbänden“ ausgezeichnet. Mit dem Politikaward 2018 würdigt das Magazin politik&kommunikation zum 16. Mal die besten politischen und gesellschaftlichen Kampagnen des vergangenen Jahres. „On The Same Page“ setzte sich gegen fünf Mitbewerber durch.



Gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und DER SPIEGEL hatte sich ARTE mit Unterstützung des ZDF zu einem Bündnis zusammengeschlossen und die Kampagne On The Same Page gestartet. Partner des Bündnisses waren die Vereinten Nationen (UN) und Amnesty International. Ziel war, die Institution der Menschenrechte in den Fokus zu rücken und zum Thema zu machen. Mit On The Same Page gelang es dem Bündnis, eine tiefe, inhaltliche Debatte in den deutschen und internationalen Medien anzustoßen. „On The Same Page ist als Frankfurter Kampagne gestartet und eine internationale Bewegung geworden“, so das Jury-Mitglied Joachim Koschnicke.



On The Same Page ist ein Lesezeichen derjenigen, die sich nicht damit abfinden wollen wegzuschauen, wenn es um Menschenrechte geht. Wir müssen nicht einer Meinung sein, nicht Streit noch Vielfalt meiden, aber wir sollten uns auf ein paar grundlegende Regeln beziehen dürfen, wenn es um ein faires, friedliches Zusammenleben geht. Eine Kampagne für das Überleben dieser kostbaren Vision für ein friedlich-freies Miteinander“, sagte Wolfgang Bergmann, ARTE-Koordinator im ZDF.



Katja Böhne, Leiterin Marketing und Kommunikation bei der Frankfurter Buchmesse, sagte bei der Preisverleihung in Berlin: „Die Kampagne „On The Same Page hat geschafft, was zuvor unmöglich schien: Der internationale Literaturbetrieb stellt sich einhellig hinter eine weltumspannende politische Botschaft! Mit glasklarem Text und plakativer Visualität zeigte die Kampagne On The Same Page, dass die universellen Menschenrechte in vielen Teilen der Welt gefährdet sind und unseren Schutz benötigen.“



Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von Ballhaus West | Agentur für Kampagnen mit Unterstützung der Barbarella Entertainment GmbH. Sie startete im September 2018 und wurde von zahlreichen Prominenten wie ZDF-Moderator Claus Kleber, Schrifsteller Benedict Wells und Autorin Ina Hartwig in öffentlichen Statements unterstützt. Auf der Frankfurter Buchmesse 2018 fanden zahlreiche Veranstaltungen dazu statt. ARTE widmete am Buchmessen-Samstag sein Standprogramm den Menschenrechten.



Darüber hinaus setzte ARTE im November 2018 einen großen Menschenrechtsschwerpunkt im Programm. Höhepunkte waren die internationale Primetime-Dokumentation von Angela Andersen und Claus Kleber Unantastbar - Der Kampf für Menschenrechte sowie die Themenwoche der Reportageleiste Re:.