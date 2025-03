Preise und Auszeichnungen

Auf der am 20.08.2019 bekannt gegebenen Nominierungsliste der Europäischen Filmakademie für die Europäischen Filmpreise 2019 befinden sich unter den 46 Filmen aus 31 Ländern Europas, neben Spielfilm- Koproduktionen des ZDF Kleinen Fernsehspiels und von 3sat, auch sechs Spielfilm-Koproduktionen der Filmredaktion ARTE im ZDF



High Life von Claire Denis (Redaktion: Meinolf Zurhorst)

Îmi Este Indifferent Daca În Istorie Vom Intra Ca Barbari (I do not care if we go down in history as barbarians) von Radu Jude (Redaktion: Holger Stern)

It must be heaven von Elia Suleiman (Redaktion: Holger Stern)

Kiz Kardesler (A Tale of three sisters) von Emin Alper (Redaktion: Alexander Bohr)

La noche de 12 años (A twelve year night) von Álvaro Brechner (Redaktion: Simon Ofenloch)

Il traditore (The traitor) von Marco Bellocchio (Redaktion: Meinolf Zurhorst, Alexander Bohr)



Aus den nominierten Filmen wählen die Mitglieder der Europäischen Filmakademie jene Titel/ Personen aus, die für den Europäischen Filmpreis in einer oder mehreren Kategorien (Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin, etc.) in Frage kommen.



Die Sendedaten für die Filme stehen noch nicht fest.