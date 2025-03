Preise und Auszeichnungen

Off the Fence, eine Tochtergesellschaft von ZDF Enterprises, hat bei den gestrigen Academy Awards mit Mein Lehrer, die Krake (Originaltitel "My Octopus Teacher“) den Oscar für den "Besten Dokumentarfilm“ gewonnen.



Dieser gleichermaßen verzaubernde wie nachdenklich stimmende Dokumentarfilm beginnt mit der Lebenskrise ihres Erzählers. In diesem Fall dem Burn-out des Tierfilmers und Tauchers Craig Foster. Er beschließt eines Tages, dass er etwas in seinem Leben ändern muss, und fängt an zu tauchen. In einem Algenwald vor der Küste Südafrikas begegnet er einem Oktopus-Weibchen, das ihn sofort in seinen Bann zieht. Zwischen den beiden entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft und der faszinierende Meeresbewohner zeigt ihm jeden Tag aufs Neue die Wunder seiner einzigartigen Unterwasserwelt.



Mein Lehrer, die Krake entstand unter der Regie von Pippa Ehrlich und James Reed. Die einzigartige Produktion räumte in diesem Jahr bereits so ziemlich alles an Preisen und Awards ab, was die Tierdokumentations-Branche an Auszeichnungen zu vergeben hat: Den BAFTA, den "Critics’ Choice“-Kritikerpreis für Dokumentarfilme in fünf Kategorien, den "Grand Teton Award“ bei den "Jackson Wild Media Awards“ und viele mehr.