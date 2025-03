Preise und Auszeichnungen

Die ZDF/3sat-Koproduktion Aware – Reise in das Bewusstsein gewinnt den Audience Award "Create the Future" beim Maui Film Festival.



Bewusstsein ist für Wissenschaft und Philosophie noch immer das größte Geheimnis des Universums. Haben nicht nur Menschen und höher entwickelte Tiere Bewusstsein, sondern vielleicht auch Pflanzen oder sogar hochkomplexe Maschinen? Könnte es sein, dass Bewusstsein in allem ist – und gibt es ein "höheres Bewusstsein"? Der Dokumentarfilm "Aware – Reise in das Bewusstsein" bringt die Bewusstseinsforscher*innen der Welt miteinander in einen filmischen Dialog und lädt die Zuschauer*innen zu einer eigenen Bewusstseinsreise ein.



Die Redaktion hat Nicole Baum. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.