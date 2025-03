Preise und Auszeichnungen

Das Fernsehdrama Die Wannseekonferenz ist mit dem mit 10 000 Euro dotierten Günter Rohrbach Filmpreis ausgezeichnet worden. Der Film mache deutlich, wozu Menschen fähig sein könnten, gerade in Diktaturen, teilte die Jury am Freitagabend in Neunkirchen zur Preisverleihung mit. Der Film entstand zum 80. Jahrestag der Wannseekonferenz (20. Januar 1942) am Großen Wannsee in Berlin, bei der Nationalsozialisten den Massenmord an der jüdischen Bevölkerung Europas geplant und organisiert haben.



Die Wannseekonferenz sei Fiktion entlang historisch belegter Tatsachen und große Kunst, begründete die Jury. Regisseur Matti Geschonneck und die Produzenten hätten «großes Können und große Entschlossenheit bewiesen»; der Film sei «ein sachlich-kühles Kammerspiel ohne Musik in Echtzeit». Das ZDF sendete den Film am 24. Januar 2022. Die Redaktion liegt bei Stefanie von Heydwolff und Frank Zervos.



Die Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung vergibt den Preis in Zusammenarbeit mit der Stadt Neunkirchen in diesem Jahr zum zwölften Mal. Mit ihm erinnert sie an den am 23. Oktober 1928 in Neunkirchen geborenen Filmproduzenten Günter Rohrbach («Das Boot»). An dem Wettbewerb können deutschsprachige Spielfilme mit einer Länge von mindestens 80 Minuten teilnehmen, die das Thema «Arbeitswelt und Gesellschaft» behandeln. In diesem Jahr wurden 71 Filme eingereicht.



Jurypräsidentin war die Schauspielerin Iris Berben.