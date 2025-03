Preise und Auszeichnungen

Am Montag, 10. Oktober, wurden in München herausragende Projekte bei den Internationalen Eyes & Ears Awards 2022 ausgezeichnet. Die besten Produktionen des vergangenen Jahres und deren Kreativ-Teams wurden in verschiedenen Kategorien der Bereiche Design, Craft, Audio, Digital, Promotion und Cross-Media-Kampagnen geehrt. In diesem Jahr waren besonders viele Projekte der HA Kommunikation erfolgreich: Es konnten 9 GOLD-Trophäen auf der Bühne entgegen genommen werden, außerdem gab es 3 x SiLBER und 5 x BRONZE für die ausgezeichneten Projekte.



GOLD gab es für:



In 80 Tagen um die Welt in der Kategorie: Beste integrierte Kampagne für ein Programm: Fiction

Projektverantwortliche: Astrid Kämmerer (Leitung Unit Fiction HA Kommunikation) Sandra Hebel (Projektleitung), Alexandra Schulte (Producerin Bewegtbild), Simone Walther (Media), Kristian Knauff (Social Media)



ZDFheute App – Goodbye Merkel in der Kategorie: Bester Programm-Spot: News

Projektverantwortliche: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design & Marke HA Kommunikation), Sabine Ramseger-Kurz (Projektleitung Unit Aktuelles, Kultur & Unterhaltung), Felix Weitekamp (Projektleitung Unit Design & Marke)



Sportstudio UEFA Champions League in der Kategorie: Bester Programm-Spot: Sport

Projektverantwortliche: Stefan Unglaube (Leitung Unit Aktualität, Kultur & Unterhaltung HA Kommunikation), Michael Maack (Projektleitung), Sebastian von Nathusius (Creative Director TV & Film & Trailer (ZDF Digital))



Volle Kanne in der Kategorie:Bester Programm-Vorspann: News

Projektverantwortliche: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design & Marke HA Kommunikation), Felix Weitekamp (Projektleitung), Martina Seuss (Produktion)



3sat: Till Reiners‘ Happy Hour in der Kategorie: Beste Programm-Kampagne: Comedy

Projektverantwortliche: Stefan Unglaube (Leitung Unit Aktualität, Kultur & Unterhaltung HA Kommunikation), Ekkehard Voigt (Projektleitung, Text, Regie, Konzeption)



Becoming Charlie in der Kategorie: Bestes Influencer Marketing

Projektverantwortliche: Astrid Kämmerer (Leitung Unit Fiction HA Kommunikation), Kristian Knauff (Projektleitung), Laura Oletz (Producerin Bewegtbild), Astrid Heitz (Media)



planet e in der Kategorie:Bester Programm-Vorspann: Kultur & Dokumentation

Projektverantwortliche: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design & Marke HA Kommunikation), Felix Weitekamp (Projektleitung), Susanne Hirschberg (Produktion)



Inlandskorrespondenten-Kampagne in der Kategorie: Beste Sender-Kampagne

Projektverantwortliche: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design & Marke HA Kommunikation), Sabine Ramseger-Kurz (Projektleitung), Martina Seuss (Produktion)



ZDF frontal in der Kategorie:Beste(s) Studiogestaltung/Set-Design

Projektverantwortliche: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design & Marke HA Kommunikation), Simone Rödig (Projektleitung / Design)





Mit SILBER wurden folgende Projekte geehrt:



Promotion Redesign 2021 in der Kategorie:Bestes neues Designpaket für Sender/Plattform

Projektverantwortliche: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design und Marke HA Kommunikation), Astrid Kämmerer (Leitung Unit Fiction HA Kommunikation), Irena Pavor (Projektleitung), Christian Kohl (Projektleitung)



3sat: Kultur. Raum geben – Starke Stücke in der Kategorie:Beste Werbetrenner bzw. Station Ids

Projektverantwortliche: Stefan Unglaube (Leitung Unit Aktualität, Kultur & Unterhaltung HA Kommunikation), Esther Maxine Behrendt (Projektleitung & Konzeption)



ZDF Sportstudio in der Kategorie: Bestes Sport-Design

Projektverantwortliche: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design und Mar HA Kommunikation), Simone Rödig (Projektleitung / Design)





Eine BRONZE-Auszeichnung erhielten:



3sat: Weihnachten 2021 in der Kategorie:Bestes saisonales Designpaket

Projektverantwortliche: Cordelia Gramm (Leitung Unit Dokumentation & Reportage HA Kommunikation), Anna Saup (Projektleitung & Konzept)



Sløborn II in der Kategorie: Bestes Cross-Social-Media-Storytelling

Projektverantwortliche: Astrid Kämmerer (Leitung Unit Fiction HA Kommunikation), Kristian Knauff (Projektleitung), Laura Ohletz (Producerin Bewegtbild)



Olympia 2022 – Sportstudio live in der Kategorie: Beste Programm-Kampagne: Sport

Projektverantwortliche: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design & Marke HA Kommunikation), Anna Saup (Projektleitung / Kampagne), Simone Rödig (Projektleitung / Design)



ZDF: Die Giovanni Zarrella Show in der Kategorie: Beste Programm-Kampagne: Show & Unterhaltung

Projektverantwortliche: Astrid Kämmerer (Leitung Unit Fiction HA Kommunikation), Doris Biagioni (Producerin Bewegtbild), Sabine Maskow (Producerin Bewegtbild), Irena Pavor (Designerin)



3sat: SCOBEL in der Kategorie:Beste(s) Studiogestaltung/Set-Design

Projektverantwortliche: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design & Marke HA Kommunikation), Anja Strnischa (Projektleitung)





Eine Einreichung der Redaktion Kinder- und Jugend war ebenfalls erfolgreich: BRONZE gab es für den Trailer Weihnachten in ZDFtivi 2021 in der Kategorie: Bester Programm-Spot: Kinder

Projektverantwortliche: Gerlind Weiss (Editor), Nadja Kronemeyer (Editor), Annie Klassen (Author (ZDF Digital)), Simon Gregor Modery (Cutter (ZDF Digital))