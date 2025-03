Preise und Auszeichnungen

Insgesamt sechs ZDF und ZDF/ARTE-Produktionen sind bei den diesjährigen Television und Film Awards des New York Festivals ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Dienstagabend, 18. April 2023, in Las Vegas statt.



Einen Grand Award und eine Auszeichnung in Gold in der Kategorie "Documentary/Human Concerns" erhielt die ZDF/-ARTE Dokureihe Naked für die beiden Folgen Ungleich geboren und Endlich erwachsen. Die sechsteilige Dokumentationsreihe von Jobst Knigge, Christina Trebbi, Susanne Utzt und Stephanie Weimar beschäftigt sich mit allen Facetten zum Thema "Geschlecht": Adam und Eva war gestern: Zwischen den Geschlechtern scheint alles im Wandel. "Naked" macht sich auf die Suche: Was heißt es, als Mädchen oder Junge geboren zu werden, als Mann oder Frau zu leben oder nichtbinär zu sein? Wie bestimmt Geschlecht unser Leben? Was ändert sich daran und warum? Die Redaktion hat Marita Hübinger (ZDF/ARTE). Die Dokureihe ist in der ZDFmediathek zu sehen: Naked - Ungleich geboren - Die ganze Doku | ARTE, und wurde bei ARTE vom 2. bis 4. November 2022 ausgestrahlt.



An drei Folgen der ZDF-Serie LIBERAME – Nach dem Sturm ging eine weitere Auszeichnung in Gold in der Kategorie "Entertainment Program/Drama". Die sechsteilige Miniserie, am 5. und 7. September 2022 im ZDF ausgestrahlt, ist bis Ende Juli 2023 in der ZDFmediathek zu sehen: LIBERAME - Nach dem Sturm - ZDFmediathek. Sie erzählt von einem Segeltörn im Mittelmeer, einem überfüllten Flüchtlingsboot und einer Katastrophe, die das Leben aller Beteiligten verändert. Im Ensemble spielen Friedrich Mücke, Johanna Wokalek, Natalia Belitski, Mohamed Achour, Kenda Hmeidan, Ina Weisse, Tariq Al-Saies, Emmanuel Ajayi, Marc Benjamin, Shadi Eck und Mina-Giselle Rüffer. Regie führte Adolfo J. Kolmerer nach Drehbüchern von Astrid Ströher und Marco Wiersch. Die Redaktion im ZDF haben Elke Müller und Jasmin Maeda.



Einen Preis in Silber gewannen die Autoren Oliver Halmburger und Frank Diederichs für die ZDF-Zeitgeschichtsdokumention Ziemlich beste Nachbarn mit Michael Kessler – Wir und die Niederländer in der Kategorie "Documentary/ History & Sience". Redaktion haben Stefan Brauburger, Stefan Mausbach und Ursula Nellessen. Michael Kessler ergründet in der 45-minütigen Dokumentation, wie es sich mit unseren Bildern, Vorurteilen und Klischees verhält. Was ist Illusion, was Wirklichkeit? Welche Gefahren gehen von Stereotypen aus? Was verbindet uns kulturell, wirtschaftlich, politisch als Europäer? Die Dokumentation ist bereits in der ZDFmediathek zu sehen und wird am 18. Mai 2023 um 14.30 Uhr im ZDF-Hauptprogramm gesendet.



Einen Preis in Bronze gewannen die ZDF-frontal-Redakteure Beate Frenkel und Michael Haselrieder für ihre Dokumentation Judenhass und das Feindbild Israel – Islamischer Antisemitismus in Deutschland in der Kategorie "Documentary/ History & Society". Die 30-minütige "frontal"-Dokumentation für ZDFinfo zeigt, wie sich Hass gegen Juden im Internet verbreitet und auf die Straße getragen wird. Für die Dokumentation waren die Autoren in Deutschland, in den USA und in Israel unterwegs. Die Dokumentation ist in der ZDFmediathek zu sehen.



In der gleichen Kategorie bekamen drei Folgen der ZDF-Terra X-Reihe Unsere Kontinente Bronze. Die Filme über Asien, Europa und Nordamerika sind Teil der Jubiläumsreihe, die das ZDF ab 16. Oktober 2022 ausgestrahlt hat: Seit 40 Jahren berichtet Terra X über die Natur und Kultur der Welt. Die Jubiläumsreihe fügt beides zu einer großen Gesamtschau zusammen. Präsentiert werden die drei Folgen von Prof. Colin Devey, Mirko Drotschmann und Dr. Mai Thi Nguyen-Kim und stehen weiterhin in der ZDFmediathek zur Verfügung. Die Redaktion haben Katharina Kohl, Friederike Haedecke, Johannes Geiger (ZDF) und Peter Allenbacher (ZDF/ARTE).



Das ZDF-auslandsjournal wurde ebenso mit Bronze in der Kategorie "Documentary/International Affairs" ausgezeichnet: Die 60-minütige Dokumentation Die Rivalen – China versus USA der Korrespondenten-Teams aus den ZDF-Studios Washington und Peking blickt auf das Ringen der zwei größten Wirtschaftsmächte um die Vorherrschaft im 21. Jahrhundert. Der Film von Ulf Röller, Elmar Theveßen, Stefanie Schoeneborn und Annette Brieger, ist in der ZDFmediathek zu sehen. Er wurde am 2. Februar 2022, zwei Tage vor der Eröffnung der Winterspiele der Olympischen Winterspiele in Peking, ausgestrahlt.