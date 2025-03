Preise und Auszeichnungen

TRIANGLE OF SADNESS in drei Kategorien für den Oscar nominiert



Die ZDF/ARTE Koproduktion TRIANGLE OF SADNESS von Ruben Östlund ist am Dienstag, 24. Januar, von der Academy of Motion Picture Arts & Sciences in Los Angeles für drei Oscars nominiert worden. Der Film, der im Jahr 2022 bereits die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes und vier europäische Filmpreise gewonnen hat, wurde für die Hauptkategorie Bester Film sowie für die Beste Regie und das Beste Originaldrehbuch nominiert. Regisseur Ruben Östlund ist nach seinem Film THE SQUARE bereits zum zweiten Mal für einen Oscar nominiert.



TRIANGLE OF SADNESS ist eine beißende Satire auf die Welt der 1% Superreichen. Das Model- und Influencer-Pärchen Carl und Yaya verbringen einen gesponserten Urlaub auf einer Luxusyacht. Doch der Seegang, der marxistische Kapitän und sein Saufkumpane – ein erzkapitalistischer Oligarch aus der ehemaligen Sowjetunion – sowie ein Piratenkommando ruinieren die Ferien. Ein paar Überlebende stranden auf einer einsamen Insel und plötzlich stehen alle Machtstrukturen auf dem Kopf.



TRIANGLE OF SADNESS (SWE, D, F, GB)

Buch und Regie: Ruben Östlund

Produzenten: Erik Hemmendorff, Philippe Bober

Kamera: Fredrik Wenzel

Schnitt: Mikel Cee Karlsson, Ruben Östlund

Produktion: Imperative Entertainment, Plattform Produktion, Essential Filmproduktion GmbH, ZDF/ARTE France Cinéma, u.a.

Mit: Charlbi Dean (Yaya), Harris Dickinson (Carl), Woody Harrelson (Der Kapitän), Zlatko Burić (Dimitry), Sunnyi Melles (Vera), Iris Berben (Therese), u.a.



Die Redaktion für ZDF/ARTE hatten Holger Stern und Alex Bohr. Ein Sendedatum für den Film steht noch nicht fest.