Preise und Auszeichnungen

Bei den 73. Filmfestspielen in Berlin wurde die ZDF/ARTE-Koproduktion "Roter Himmel" von Christian Petzold mit dem "Großen Preis der Jury" ausgezeichnet.



ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "'Roter Himmel' erzählt bildstark und emotional ergreifend die Geschichten junger Menschen zwischen Unbeschwertheit und einer nahenden Gefahr. Nach 'Undine' setzt Christian Petzold in 'Roter Himmel' die Themen Liebe und Sterben noch einmal ganz anders um. Wir freuen uns sehr, dass dieser faszinierende Film auch die Jury überzeugen konnte."



In der ZDF/ARTE-Koproduktion Roter Himmel, einem von insgesamt fünf deutschen Wettbewerbsbeiträgen, treffen vier junge Menschen in einem abgelegenen Ferienhaus an der Ostsee aufeinander: Leon und Felix, Freunde seit Kindertagen, Nadja, die als Saisonkraft im Küstendorf jobbt, und Devid, der Rettungsschwimmer. Es sind schwebende, wie aus der Welt gefallene Tage. Und so wie eine Funke genügt, um die ausgetrockneten Wälder um sie herum in Brand zu setzen, geschieht es den jungen Menschen mit ihren Gefühlen und Hoffnungen, mit der Liebe. Es gibt Glück und Sehnsucht, aber auch Eifersucht, Empfindlichkeiten, Spannungen. Dann schlagen die Flammen über.



Roter Himmel ist eine Produktion der Schramm Film Koerner Weber Kaiser in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE. Gefördert wurde der Film durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, den Deutschen Filmförderfonds, die Filmförderungsanstalt, das Medienboard Berlin-Brandenburg und die MV Filmförderung. Die Redaktion haben Caroline von Senden (ZDF), Claudia Tronnier (ARTE), Simon Ofenloch (ZDF/ARTE)





Zwei Auszeichungen im Rahmen der 73. Berlinale für "El Echo" von Tatiana Huezo



In der Sektion Encounters wurde Tatiana Huezo für die beste Regie für die ZDF/ARTE-Koproduktion El Echo prämiert. El Echo wurde außerdem mit dem Berlinale Dokumentarfilm Preis und dem Teddy Award belohnt.



Der Dokumentarfilm von Tatiana Huezo, der auch fiktive Elemente umfasst, porträtiert die Kinder einer isoliert lebenden Dorfgemeinschaft im mexikanischen Hochland.



El Echo ist der fünfte Langfilm der preisgekrönten mexikanischen Regisseurin und Drehbuchautorin Tatiana Huezo. Der Film bildet gemeinsam mit Huezos dokumentarischen Arbeiten "El lugar más pequeño" (2011) und "Stürmisches Land" (2016) eine "Trilogie von Schmerz und Trauma".



El Eco ist eine Produktion von Radiola Films (Mexiko) in Koproduktion mit Match Factory. Redaktion für ZDF/ARTE – La Lucarne haben Doris Hepp und Kathrin Brinkmann.





Verleihung des Thomas Strittmatter Preises 2023 im Rahmen der 73. Berlinale



Die Autorinnen Mascha Schilinski und Louise Peter erhalten den Thomas Strittmatter Preis 2023 für ihr gemeinsames Drehbuch The Doctor Says I’ll Be Alright, But I’m feelin' Blue.



Der Film taucht ein in das innere Erleben von vier Mädchen, die zu unterschiedlichen Jahrzehnten, über den Zeitraum der vergangenen hundert Jahre auf einem Hof in der Altmark lebten. Zunächst scheinbar unzusammenhängend, bewegt sich der Film zwischen den Erlebnissen der Mädchen und zeigt alltägliche Szenen von ihrem teils harten Leben auf dem Hof, das durch politische Umbrüche, Krieg und Leid geprägt war und legt dabei ihre unterschiedlichen Gefühlswelten frei.



The Doctor Say’s I’ll Be Alright But I’m Feelin' Blue ist eine Produktion von Studio Zentral in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM). Die Redaktion haben Burkhard Althoff (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) und Melvina Kotios (ZDF/Das kleine Fernsehspiel).





"Das Lehrerzimmer" von Ilker Catak ausgezeichnet



Außerdem wurde im Rahmen der 73. Berlinale ie ZDF/ARTE-Korpoduktion Das Lehrerzimmer von Ilker Catak ausgezeichnet mit dem Cicare Art Cinema Award sowie dem Label Europa Cinemas.



Carla Nowak (Leonie Benesch), eine engagierte Sport- und Mathematiklehrerin, tritt ihre erste Stelle an einem Gymnasium an. Im neuen Kollegium fällt sie durch ihren Idealismus auf. Als es an der Schule zu einer Reihe von Diebstählen kommt und einer ihrer Schüler verdächtigt wird, beschließt sie, der Sache eigenständig auf den Grund zu gehen. Zwischen empörten Eltern, rechthaberischen Kollegen und angriffslustigen Schülern versucht Carla zu vermitteln, wird dabei jedoch schonungslos mit den Strukturen des Systems Schule konfrontiert. Je verzweifelter sie sich bemüht, alles richtig zu machen, desto mehr droht die junge Lehrerin daran zu zerbrechen.



Das Lehrerzimmer ist eine Produktion von if… Productions in Koproduktion mit dem ZDF und in Zusammenarbeit mit ARTE. Gefördert wird der Film durch BKM, Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, DFFF, FFA. Redaktion: Alexandra Staib (ZDF), Olaf Grunnert (ZDF/ARTE), Barbara Häbe (ARTE).