Preise und Auszeichnungen

Am 16. Juni 2023 wurde im Münchner Prinzregententheater im Rahmen einer festlichen Gala der 44. Bayerische Filmpreis verliehen Zwei Produktionen der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel wurden ausgezeichnet. Anima – Die Kleider meines Vaters von Uli Decker erhielt den Preis in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. Den Preis in der Kategorie Nachwuchs-Regiepreis erhielt The Ordinaries von Sophie Linnenbaum.



Im Mittelpunkt von Anima - Die Kleider meines Vaters steht die die kleine Uli. Sie will Pirat oder Papst werden, aber auf keinen Fall in die Rollenstereotypen ihres bayerischen Heimatortes passen. Nach dem Tod ihres Vaters bekommt sie von der Mutter seine „geheime“ Kiste als Erbe ausgehändigt. Der Inhalt verändert schlagartig ihren Blick auf den Vater, sich selbst, ihre Familie und die Gesellschaft, in der sie aufwuchs. Eine wahre Geschichte über Familiengeheimnisse, Geschlechterfragen und die Wirrungen der Liebe – erzählt als Achterbahnfahrt durch animierte und dokumentarische Bilderwelten.



Anima - Die Kleider meines Vaters ist eine Produktion der Flare Film in Koproduktion mit ZDF/ Das kleine Fernsehspiel, gefördert von Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Deutscher Filmförderfonds, Mitteldeutsche Medienförderung und FilmFernsehFonds Bayern. Die Redaktion hat Burkhard Althoff.



In der Welt von The Ordinaries wird streng unterteilt in Haupt-, Nebenfiguren und Outtakes. Paula (Fine Sendel) steht vor der wichtigsten Prüfung ihres Lebens: Sie muss beweisen, dass sie das Zeug zur Hauptfigur hat, denn sie will ein glamouröses Leben mit einer eigenen Storyline, mit aufregenden Szenen und voller Musik – nicht wie ihre Mutter Elisa (Jule Böwe), die als Nebenfigur im Hintergrund arbeitet, mit limitierten Dialogen und ohne Emotionen. Doch Paula will einfach keine mitreißende Musik gelingen. Um ihr Herz zum Klingen zu bringen, macht sie sich auf die Suche nach großen Emotionen und stößt dabei auf immer mehr Ungereimtheiten.



Regie führte Sophie Linnenbaum, die gemeinsam mit Michael Fetter Nathansky das Buch schrieb. The Ordinaries ist eine Produktion von BANDENFILM in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel und Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF mit Unterstützung von Medienboard Berlin Brandenburg, nordmedia, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, FFA Filmförderungsanstalt. Die Redaktion hat Jörg Schneider (ZDF/Das kleine Fernsehspiel).