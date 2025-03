Preise und Auszeichnungen für das ZDF August 2024

Christoph Kramer, Friederike Kromp und Per Mertesacker sind am Montagabend, 26. August 2024, in Hamburg mit dem TV-Award der "Sport-Bild" für ihre Experten-Leistungen bei der UEFA EURO 2024 ausgezeichnet worden. Während der Heim-EM überzeugten die drei im ZDF-EM-Studio laut Preis-Jury "mit Witz und Wissen".



Per Mertesacker und Christoph Kramer, beide Weltmeister von 2014, hätten, so die Preis-Jury, während der EM als "harmonisches Experten-Duo" begeistert. Neuzugang Friederike Kromp habe zudem zwischen den beiden Weltmeistern mit ihren Analysen überzeugt.



Im Wechselspiel mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer brachte die frisch ausgezeichnete Experten-Dreierkette zwischen dem 14. Juni und dem 9. Juli 2024 im EM-Studio im Innenhof des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin ihre Expertise und Eloquenz in die sportstudio live-Sendungen ein.



ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Das ZDF-EM-Studio mit unserem Experten-Panel gab unseren Übertragungen Wiederkennbarkeit. Und dazu haben vor allem die klaren Spielanalysen der drei Preisträger beigetragen, die vor Publikum das EM-Geschehen unterhaltsam und in der Analyse pointiert begleiteten."



Bei der Preisverleihung in Hamburg wurden am Montagabend zudem Mannschaften sowie Sportlerinnen und Sportler vom Magazin "Sport-Bild" ausgezeichnet. Als Mannschaft des Jahres wurde der deutsche Fußball-Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen gewürdigt, Franz Beckenbauer wurde posthum für sein Lebenswerk geehrt.