Preise und Auszeichnungen für das ZDF September 2024

Beim 40. Internationalen Filmfestival Agrofilm in der Slowakei gewinnt das ZDF gleich mehrere Preise. Folgende Produktionen werden bei der Preisverleihung am 4. Oktober 2024 in Nitra ausgezeichnet:



Geheime Weltmächte: Kampf ums Saatgut (ZDF.info) gewinnt den Grand Agrofilm Award

Geheime Weltmächte: Kampf um das Land (ZDF.info) erhält den Agrofilm Jury Award

planet e.: Energiesicherheit mit Biogas? - Wenn aus Abfall Energie wird wird mit dem Award of the Rector of the Technical University in Zvolen ausgezeichnet

planet e.: Genuss mit Beigeschmack - Beeren erhält den Award of the President of Agrofilm

planet e.: Genuss mit Beigeschmack - Tomaten gewinnt den Award of the Rector of the Slovak University of Agriculture in Nitra

planet.e.: Stutenfarmen - Pferdeleid für unser Schnitzel gewinnt den Award of Rector of the The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice



AGROFILM ist ein internationales Filmfestival, das sich mit Themen aus dem Bereich der Landwirtschaft und der ländlichen Entwicklung befasst. Für das diesjährige Festival haben Filmemacher aus 17 Ländern 82 Dokumentarfilme eingereicht. Das Festival findet unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Slowakischen Republik statt.