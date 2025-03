Preise und Auszeichnungen für das ZDF Oktober 2024

In der Alten Oper in Frankfurt ist am 18. Oktober der Hessische Film- und Kinopreis 2024 verliehen worden.



In der Kategorie Spielfilm prämierte die Jury den Film Shahid von Narges Kalhor. Shahid wurde in Frankfurt bereits als Eröffnungsfilm des Lichter Filmfest Frankfurt International im vergangenen April vom anwesenden Publikum mit Standing Ovations gefeiert. Zudem erhielt Marja Burchard den Sonderpreis der Jury für den Soundtrack von „Shahid“, der traditionelle persische Musik neu erfindet.



Narges` mittlerer Name „Shahid“ bedeutet Märtyrer und erinnert an ihren Urgroßvater, der im Zuge der Revolution im Iran 1907 umgebracht wurde.

Nun will Narges Abstand von diesem Märtyrertum nehmen, in dem sie den Namen offiziell streichen lässt. Sie trifft auf Hürden und Schwierigkeiten mit den deutschen Behörden, aber auch auf meinungsstarke Diskussionen mit anderen Iranern und Iranerinnen der Diaspora.



Die Regisseurin Narges Kalhor schickt Schauspieler und Schauspielerinnen in dokumentarische Settings. Dabei wird nicht nur immer mal wieder die vierte Wand durchbrochen, sondern es wird auch virtuos mit der Subjektivität und den Hierarchien in der Filmherstellung sowie dem immer fehlerhaften Anspruch auf Wahrheit gespielt. Ähnlich wie schon ihr Abschlussfilm „In the name of Scheherazade“ springt Narges Kalhor auch hier mit viel Humor assoziativ durch die Handlung und ist dabei bereit, sehr viel Persönliches zu investieren.



Shahid ist eine Koproduktion von Michael Kalb Filmproduktion, ZDF / Das kleine Fernsehspiel und FilmFernsehFonds Bayern. Die Redaktion im ZDF hat Lucia Haslauer. Die ZDF-Ausstrahlung in der Reihe Das kleine Fernsehspiel ist für Dezember 2024 geplant.



Zum besten Dokumentarfilm gekürt wurde Exile Never Ends von Regisseurin Bahar Bektas. Die Dokumentation dreht sich um ihre Familie und die Ängste und Hoffnungen, die mit der anstehenden Abschiebung ihres Bruders Tanar in die Türkei verbunden sind, der in Deutschland im Gefängnis sitzt. In ruhigen und einfühlsamen Bildern erkundet sie die emotionalen und geografischen Welten der Familie von Entwurzelung und Neubeginn zwischen Deutschland und der Türkei.



In Gesprächen mit ihren Eltern Yildiz (64) und Mustafa (65) sowie ihren Brüdern Taner (40) und Onur (30) begibt sie sich auf eine schmerzhafte Reise in die Vergangenheit. Politische Verfolgung der alevitisch-kurdischen Familie in der Türkei, die Flucht nach Europa 1989, rassistische Übergriffe, Depressionen und Überforderung der Eltern – all das traf die Kinder, die damit unterschiedlich umgehen.



Die Ungewissheit über Taners Schicksal in der Türkei ist nur ein Spiegel ihrer Lebenserfahrung als Familie im Exil. Die Verzerrung von Vergangenheit und Gegenwart sowie unterschiedlicher Geografien konfrontiert die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer der Eigenschaften des Exils, nämlich dem Verlust der Orientierung in Zeit und Raum.



Exile Never Ends ist eine Koproduktion von PINK SHADOW FILMS und ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Die Redaktion hat Sara Günter. Der Film wird am 25. November 2024 in der Reihe Das kleine Fernsehspiel gesendet.