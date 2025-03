Preise und Auszeichnungen für das ZDF November 2024

Die ZDF/ARTE-Dokumentation Pianoforte – Der Chopin-Wettbewerb in Warschau wurde bei den 52. International Emmy Awards in New York City in der Kategorie „Arts Programming“ ausgezeichnet.



ARTE-Koordinator im ZDF & Geschäftsführer ARTE Deutschland, Wolfgang Bergmann: „Wir freuen uns für das polnische Team und die große Anerkennung für einen sehr genau beobachtenden Film über die weltbesten Pianisten und die Kunst des Verlierens. Ein Gewinn für das Publikum“.



Der Film von Jakub Piątek begleitet sechs junge Pianistinnen und Pianisten aus aller Welt, die an dem renommierten Chopin-Wettbewerb in Warschau 2021 teilgenommen haben. Die Zuschauer erleben die Höhen und Tiefen eines Wettbewerbs, den Jubel, aber auch das entnervte Aufgeben. Der Film zeigt, was es bedeutet, auf höchstem Niveau Musik zu machen. Und welchen Preis die jungen Musiker dafür bezahlen müssen.



Der Film ist eine Produktion von Telemark in Koproduktion mit ZDF/ARTE, Ventana Film, HBO Max, Frederic Chopin Institute und mit Unterstützung des Polish Film Institute.



Die Ausstrahlung auf ARTE war am 27. März 2024. Die ZDF/ARTE Redaktion lag bei Dieter Schneider. Abrufbar ist der Film auf arte.tv.



Mit einem Award in der Kategorie "Beste Animation für Kinder" wurde die ZDF-Koproduktion Tommi Tatze ausgezeichnet. Das ZDF zeigt "Tommi Tatze" am Dienstag, 24. Dezember 2024, 7.25 Uhr. Bereits ab Sonntag, 22. Dezember 2024, 5.00 Uhr, ist der Film in der ZDFmediathek abrufbar.



Tommi Tatze basiert auf dem Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler und ist eine rührende Geschichte über eine Freundschaft zwischen Mensch und Katze. Der Kater Tommi Tatze liebt sein Leben an der Seite des Straßenmusikers Matze. Doch eines Tages bricht sich Matze ein Bein und verschwindet. Für Tommi beginnt ein neues Leben, aber seinen alten Freund kann er nicht vergessen.



Nach der Der Grüffelo, Das Grüffelokind, Die Schnecke und der Buckelwal, Zogg und Die Schnetts und die Schmoos ist Tommi Tatze die nächste preisgekrönte Zusammenarbeit zwischen Magic Light Pictures in Zusammenarbeit mit dem ZDF und der BBC. Der Film erhielt bereits in Spanien den Animac Audience Award, beim New York International Children's Filmfestival, den Audience Award und in Kanada den Banff Rockie Award in der Kategorie Vorschule.



In der deutschen Fassung leihen Kostja Ullmann und Charly Hübner Kater Tommi und Straßenmusiker Matze ihre Stimmen, Paula Beer ist als Erzählerin zu hören. Die Redaktion im ZDF hat Nicole Keeb.



Der International Emmy Award, ein von der International Academy of Television Arts & Sciences verliehener Fernsehpreis im Rahmen der Emmy Awards, kürt alljährlich die besten außerhalb der USA produzierten und ausgestrahlten Fernsehsendungen.



Das ZDF zeigt Tommi Tatze am 24. Dezember 2024. Bereits ab 22. Dezember ist der Film in der ZDFmediathek abrufbar. Tommi Tatze wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.