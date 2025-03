Preise und Auszeichnungen für das ZDF Dezember 2024

Die Redaktion Das kleine Fernsehspiel hat erneut mehrere Preise für ihre Koproduktionen gewonnen. Die Filmschau Baden-Württemberg, das Landesfilmfestival in Stuttgart, zeichnete No Dogs Allowed als "Bester Spielfilm 2024“ und Das leere Grab als "Bester Dokumentarfilm 2024“ aus. Zudem gewann Hausnummer Null beim Deutschen Menschenrechts-Filmpreis in Nürnberg in der Kategorie "Hochschule“.



Das Filmdrama No dogs allowed (Regie: Steve Bache, Buch: Stephan Kämpf) dreht sich um das schwierige Thema Pädophilie. Der 15-jährige Gabo hält seine pädophilen Neigungen vor Familie und Freunden geheim. Aus Angst vor Verurteilung sucht er Unterstützung in Onlineforen und trifft auf den deutlich älteren Dave. Dieser nutzt Gabos Unsicherheit aus. Der 15-Jährige fühlt sich immer mehr zum jüngeren Bruder seines besten Freundes hingezogen. Zerrissen zwischen Schuldgefühlen vertraut Gabo Dave immer mehr, und es entwickelt sich eine toxische Machtdynamik.



Die Redaktion im ZDF hat Melvina Kotios.



Der Dokumentarfilm Das leere Grab (Buch und Regie: Agnes Lisa Wegner, Cece Mlay) begleitet zwei Familien aus Tansania auf der Suche nach ihren Vorfahren. Die Suche führt sie nach Deutschland, wo noch immer zehntausende menschliche Überreste aus den ehemaligen deutschen Kolonien lagern. Diese wurden zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts teils zu Forschungszwecken, teils als Trophäen geraubt und nach Deutschland gebracht. Der Film spielt im Hier und Jetzt. Er macht deutlich, welche Spuren und Traumata die Kolonialverbrechen bis heute in den Familien und Communities hinterlassen haben und wie sperrig und undurchdringbar der Dschungel deutscher und tansanischer Bürokratie ist.



Die Redaktion im ZDF liegt bei Sara Günter.



Die bereits mehrfach ausgezeichnete Langzeitdokumentation Hausnummer Null von Lilith Kugler (Buch und Regie) begleitet einen obdachlosen Drogenabhängigen Mann Mitte Dreißig. Von der Nachbarschaft umsorgt, lebt Chris an einer Berliner S-Bahn-Station. Sein Alltag wird von seiner Heroinabhängigkeit beherrscht, und es scheint ihm unmöglich, diesem Teufelskreis zu entkommen. Als sein Zustand sich verschlechtert und er dem Tod nur knapp entgeht, fasst er den Entschluss, die Straße und das Heroin hinter sich zu lassen. Doch wie kann ein junger Mann in unserer Gesellschaft seinen Platz finden, wenn er sich seit seiner Kindheit nirgendwo zugehörig fühlte – oder fühlen wollte?



Die Redaktion hat Sara Günter.