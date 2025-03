Preise und Auszeichnungen für das ZDF Juni 2024

Am Freitag, 7. Juni hat logo! extra: Kinder in der Ukraine – ein Jahr im Krieg den Goldenen Spatz in der Kategorie Information/Dokumentation/Dokumentarfilm gewonnen. logo!-Moderator Sherif Rizkallah nahm den Preis in Erfurt entgegen.



Für die Sendung (ZDF-Ausstrahlung am 25. Februar 2023) reist "logo!"-Moderator Sherif Rizkallah in die Ukraine wo Millionen Kinder von Bomben- und Raketenangriffen bedroht sind und in Angst und ständiger Ungewissheit leben. Auf seiner Reise kommt Sherif mit ihnen ins Gespräch und erfährt aus erster Hand, was es bedeutet, im und mit dem Krieg zu leben. Er trifft außerdem Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, und spricht mit ihr über die Situation der Kinder in dem Land. Während seiner Reise durch die Ukraine erkundigt sich Sherif Rizkallah auch danach, wie den Kindern geholfen wird. Er besucht in der Hauptstadt Kiew ein Projekt des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, das versucht, mitten im Krieg den Kindern ein Stück Normalität und Kindheit zurückzugeben.



In der Jury-Begründung heißt es: Wir haben uns für den Beitrag „logo! extra: Kinder in der Ukraine – ein Jahr im Krieg“ entschieden, weil der Krieg dort immer noch ein aktuelles Thema ist, welches nicht vergessen werden darf. Uns hat gefallen, dass aus der Sicht von Kindern berichtet wird, denen mehrere Jahre ihrer Kindheit gestohlen wurde. Sherif war in verschiedenen Städten in der Ukraine und hat dort unterschiedlichen Kindern spontane Fragen gestellt. Die Kinder haben alle anders reagiert. Einige haben ihre Bunker und Wohnungen gezeigt. Trotz aller Gefahren ist das Team von logo! in die Ukraine gefahren, um uns einen Einblick in das Leben dieser Kinder zu geben. Es war sehr riskant, da in der Umgebung echte Bomben eingeschlagen sind. Vielen Dank für euren Beitrag und herzlichen Glückwunsch!



Am 29. Mai wurden in München außerdem die Gewinner des Prix Jeunesse bekannt gegeben. Das ZDF konnte sich über zwei Preise für den Animationsfilm Die Schnetts und die Schmoos freuen (Koproduktion mit Magic Light Pictures und BBC). Der Film handelt von den Freunden Grete und Bernd, die auf dem Stern Sehrsehrfern leben. Grete ist eine Schnett, Bernd ein Schmoo. Niemals, so wird gewarnt, dürfen die roten Schnetts und die blauen Schmoos miteinander spielen. Das war schon immer so. Und wenn es nach den anderen ginge, würde das auch so bleiben. Aber Grete und Bernd kümmert das nicht. Sie lernen sich kennen und verlieben sich. Der Film gewann sowohl den Hauptpreis in der Kategorie Bis 6 Jahre Fiktion wie auch den UNESCO Sonderpreis. Der Film war am 24. Dezember 2023 im ZDF zu sehen. Die Redaktion im ZDF hat Nicole Keeb.



Außerdem gewann Superhero Academy den Preis in der Kategorie 7-10 Jahre Fiktion. Die Comedyserie spielt in einem Internat für künftige Superheldinnen und -helden. Schnell wird klar: Selbst angehende Superheroes müssen sich mit den alltäglichen Herausforderungen des Lebens herumschlagen. Die erste Staffel (ab 18. September 2023 bei KiKA) lief als Lizenz im Programm, bei Staffel zwei war das ZDF Koproduzent. Die Redaktion im ZDF hat Karsten Klüner.