Preise und Auszeichnungen für das ZDF Mai 2024

Vier Koproduktionen der Redaktion Das kleine Fernsehspiel haben bei drei Filmfestivals Preise gewonnen.



Beim Fantaspoa-Filmfestival (International Fantastic Film Festival of Porto Alegre) in Porto Alegre/Brasilien wurde Jupiter als bester Film ausgezeichnet. In dem Film ( Regie: Benjamin Pfohl , Buch: Benjamin Pfohl, Silvia Wolkan) gerät die Familie von Lea (Mariella Aumann) in die Fänge einer kosmischen Sekte, die Erlösung in einer höheren Existenz auf dem Jupiter verspricht. In Rückblenden, die immer tiefer in die Vergangenheit führen, wird nach und nach der Kampf der Familie um Halt im Leben enthüllt, während das Mädchen entscheiden muss, ob sie ihren Eltern folgen oder ihren eigenen Weg auf der Erde gehen soll. In weiteren Rollen spielen u.a. Laura Tonke, Andreas Döhler, Ulrich Matthes, Henry Kofahl und Paula Kober. Jupiter ist eine Produktion der DREIFILM GmbH in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel.Die Redaktion liegt bei Jörg Schneider und Maximilian Fraenkel.



Die ZDF/ARTE-Koproduktion Clara (Regie: Sabin Dorohoi, Buch: Ruxandra Ghitescu) gewann auf dem SEEFest (South Eastern European Film Festival ) in Los Angeles den 'Bridging The Borders award for the Best Narrative Film' in der Sektion Cinema Without Borders. Der bewegende Film handelt von der jungen Rumänin Clara, gespielt von Olga Török, die ihre Heimat und ihr Kind verlassen hat, um in Deutschland als Kindermädchen in einer Familie Geld zu verdienen. Eine beispielhafte osteuropäische Biografie: Clara wird zur Mutter zweier Kinder, eins in Deutschland und eins, schmerzlich vernachlässigt, zu Hause in Rumänien. Als jedoch ihr Sohn verschwindet, steht Clara vor schweren Entscheidungen. Clara ist eine Produktion der Eyrie Entertainment GmbH, Chainsaw Europe und Western Transylvania in Koproduktion mit ZDF/ Das Kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE. Die Redaktion haben Lucia Haslauer (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Doris Hepp und Julius Windhorst (beide ZDF/ARTE).



Zwei weitere Preise für Dokumentarfilme gab es auf dem 39. internationalen DOK.fest München. Exile never ends (Regie: Bahar Bektaş, Buch: Bahar Bektaş, Arash Asadi, Tobias Carlsberg) erhielt den 'FFF Talent Award Dokumentarfilm`, Hausnummer Null wurde mit dem `megaherz Student Award` ausgezeichnet.



In Exile never ends begleitet Regisseurin Bahar Bektaş ihre Familienanghörigen mit dr Kamera, während ihr Bruder Taner in Deutschland im Gefängnis sitzt und auf seine Abschiebung in die Türkei wartet. In Gesprächen mit ihren Eltern Yildiz und Mustafa sowie ihren Brüdern Taner und Onur begibt sie sich auf eine schmerzhafte Reise in die Vergangenheit.



Hausnummer Null (Buch und Regie: Lilith Kugler) hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Als Lilith Kugler zum Filmstudium nach Berlin kommt, ist der obdachlose Chris der Erste, der sie willkommen heißt. Chris lebt gemeinsam mit seinem Kumpel Alex an einer S-Bahn-Station, umsorgt von der gesamten Nachbarschaft. Eine langjährige Heroinabhängigkeit bestimmt seinen Alltag und es scheint ihm unmöglich, sich aus dem Teufelskreis zu befreien. Als es ihm jedoch schlechter und schlechter geht und er nur knapp dem Tod entkommt, beschließt er, dass er von der Straße und dem Heroin weg muss. Aber wohin? Wie kann ein junger Mann in unserer Gesellschaft seinen Platz finden, obwohl er seit Kindesalter nirgendwo hinpasste – oder passen wollte?

Hausnummer Null ist eine Produktion der now films & Torero Film in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel gefördert von Medienboard Berlin Brandenburg.



Die ZDF-Redaktion für Exile never ends und Hausnummer Null im ZDF hat Sara Günter.