Preise und Auszeichnungen

Die ZDF-Familie gewinnt im Jubiläumsjahr des Grimme-Preises drei der begehrten Auszeichnungen und erhält zwei Sonderpreise. Punkten konnten der Spielfilm Tamara, die Dokumentarfilm-Trilogie Einzeltäter sowie die 3sat-Show Bosetti Late Night. Einen Grimme-Preis Spezial erhält die Web-Only-Serie Haus Kummerveldt (ZDF/WDR/ARTE). Das Team von heute – in Europa freut sich über die Besondere Ehrung des Grimme-Preisstifters.



Mit der Besonderen Ehrung zeichnet der Deutsche Volkshochschul-Verband das Team von heute – in Europa für seine kontinuierliche exzellente Aufbereitung von europäischen Themen aus (Redaktion: Sabine Räpple, Moderation: Andreas Klinner, Linda Kierstan und neu: Bobby Cherian). Das werktägliche Europamagazin informiert mit dem Schwerpunkt auf Deutschlands Nachbarländer, zeigt Hintergründe auf und fängt Stimmen von Europäerinnen und Europäern ein. Insbesondere in Zeiten vermehrter Verunsicherung biete das Magazin verlässlich Orientierung durch das Einordnen von Nachrichten und aktuellen Geschehnissen aus Europa, heißt es in der Begründung.



In der Kategorie "Fiktion" setzte sich der Spielfilm Tamara gegen die Konkurrenz durch. Er thematisiert, wie die 32-jährige Tamara (Linda Pöppel) – wie viele aus der Nachwendegeneration – ihre Heimat verließ und nun widerwillig zurückkehrt, um ihr Elternhaus vor dem Verkauf zu retten. Regie führte Jonas Ludwig Walter, der auch das Buch schrieb. "Tamara" ist eine Produktion der Jost Hering Filme in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel und der Filmuniversität Babelsberg, gefördert durch Medienboard Berlin Brandenburg. Die Redaktion hat Jörg Schneider.



Die Dokumentarfilm-Trilogie Einzeltäter überzeugt in der Kategorie "Information & Kultur". Alle drei Filme widmen sich den Hinterbliebenen der Opfer der rechtsterroristischen Attentate in München 2016, Halle 2019 und Hanau 2020. Autor und Regisseur Julian Vogel blickt konsequent auf das Leben der Hinterbliebenen und zeigt die Wechselwirkung zwischen Trauerarbeit der Betroffenen und politischer Deutung der Tat. Die Redaktion hat Lucia Haslauer (Das kleine Fernsehspiel).



Den Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" erhält Bosetti Late Night. Seit Oktober 2023 moderiert Autorin und Satirikerin Sarah Bosetti ihre Late-Night-Show in 3sat, in der sie den aktuellen Diskurs satirisch beleuchtet und passend zum jeweiligen Thema Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Talk einlädt. Die Redaktion haben Nils Paulerberg (ZDF), Christian Schier (ZDF) und Manuel Lorenz (Turbokultur).



Einen Grimme-Preis Spezial erhält die Serie Haus Kummerveldt von Mark Lorei (Drehbücher: Cécil Joyce Röski, Charlotte Krafft) für die experimentierfreudige Verknüpfung von Historie, Pop und Politik. "Haus Kummerveldt" ist eine experimentierfreudige Dramedy über weibliche Emanzipation im Deutschen Kaiserreich des 19. Jahrhunderts. Die Redaktion liegt bei Andrea Hanke (WDR), Simon Ofenloch (ZDF/ARTE), Martin Gerhard (ZDF/ARTE) und Ann-Sophie Müller (ARTE).



Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehsendungen in Deutschland und wurde erstmals 1964 vergeben. Die Preisverleihung findet am 26. April statt. 3sat zeigt die Preisverleihung zeitversetzt am gleichen Abend um 22.40 Uhr in seinem Programm und in der Mediathek.