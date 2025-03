Preise und Auszeichnungen für das ZDF Februar 2025

Bei der Verleihung der Preise der Deutschen Akademie für Fernsehen ist der Dokumentarfilm Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann von Regina Schilling ausgezeichnet worden. Die Redaktion liegt bei Susanne Becker von der HR Kultur. Im Zentrum des Films (Sendung am 10. August 2023 im ZDF und am 18.10.2023 in 3sat) stehen die ersten Jahrzehnte der populären Reihe "Aktenzeichen XY... ungelöst", die der damals 38-jährige Journalist Eduard Zimmermann 1967 aus der Taufe hob und bis 1997 produzierte und moderierte. Das weltweit erste True-Crime-Format war geboren und damit zugleich das interaktive Fernsehen.



Ausgezeichnet wurde auch die sechsteilige Horror-Mystery-Serie von ZDFneo Was wir fürchten. Darin zieht die Protagonistin Lisa mit ihrer Mutter in den Schwarzwald. Doch unheimliche Ereignisse überschatten den Neustart. Lisa wird von düsteren Visionen heimgesucht, die nicht nur sie in Angst und Schrecken versetzen. Die Redaktion haben Diana Kraus und Elke Müller, Red. Reihen und Serien. ZDFneo zeigte die Serie am 31.Oktober 2023.



Ein weiterer Preis ging an Bosetti Late Night, eine Produktion von ZDF und 3sat. Autorin und Satirikerin Sarah Bosetti moderiert seit Oktober 2023 ihre eigene Late-Night-Show in 3sat, in der sie den aktuellen Diskurs satirisch beleuchtet und passend zum jeweiligen Thema Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Talk einlädt. Die Redaktion hat Christian Schier von der HR Show.



Seit 2013 verleiht die Deutsche Akademie für Fernsehen e.V. (DAfF) jährlich eine Auszeichnung für Leistungen in allen Gewerken der Fernsehproduktion. Der Verein wurde 2010 von Fernsehschaffenden gegründet.