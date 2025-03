Preise und Auszeichnungen

Preis des Deutschen Tierschutzbundes für Frontal21-Autor



Der Deutsche Tierschutzbund hat am 18. Juli 2016 erstmals den "TiBu" verliehen. Der Preis zeichnet Personen und Institutionen aus, die einen Beitrag zum Wertewandel in unserer Gesellschaft - hin zu einem Mehr an Tierschutz - leisten. In der Kategorie Medien TV ging der Preis an den Frontal21-Autor Christian Rohde.

In der Begründung heißt es: Als stellvertretender Redaktionsleiter beim politischen ZDF-Magazin Frontal21 zeigt Christian Rohde in seinen mehrfach ausgezeichneten Reportagen, dass Schweine, Kühe oder Hühner vielfach nur als Ware gelten und der Tierschutz oft mit Füßen getreten wird. Christian Rohde bedankte sich für den Preis mit den Worten: "Mit Frontal21 machen wir auf das Leid von Tieren in der Lebensmittelproduktion aufmerksam, berichten aber auch über die ökonomischen Zwänge von Landwirten, die dazu führen und konfrontieren die politisch Verantwortlichen." Es sei schön, dafür ausgezeichnet zu werden, so Rohde. "Dass viele Menschen den Tierschutz an der Ladentheke vergessen, können Journalisten trotzdem schwerlich ändern." Das sei Aufgabe von Landwirten, Lebensmittelproduzenten und Politik. Die Chance und Bereitschaft dazu sei heute aber eher da als noch vor zehn Jahren. Frontal21 produziert regelmäßig Magazin-Beiträge zum Tierschutz in der Landwirtschaft. Zuletzt sorgte die Dokumentation „Tierfabrik Deutschland“ und eine gleichzeitig publizierte Webstory für Aufmerksamkeit.