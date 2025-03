Preise und Auszeichnungen

Koproduktion von ZDF/Das kleine Fernsehspiel und ARTE ausgezeichnet



Das vom Kleinen Fernsehspiel koproduzierte Science-Fiction-Melodram "Transfer – Der Traum vom ewigen Leben" gewinnt den ersten Preis des DEKALOG-Filmwettbewerbs zum Siebten Gebot „Du sollst nicht stehlen“. Regisseur Damir Lukačević wird den Preis am Freitag, 15. Juli 2016, um 20.00 Uhr, in der Villa Elisabeth in Berlin entgegennehmen.



Sein Film handelt von einer neuen Form des Kolonialismus: dem Diebstahl bzw. der Besiedelung fremder Körper. Das von der Humantech-Firma "Menzana" entwickelte Verfahren ist revolutionär: das Bewusstsein alter bzw. kranker Menschen wird in junge, gesunde Ersatzkörper transferiert. Der Traum vom ewigen Leben scheint Wirklichkeit zu werden. Der betagte wohlhabende Hermann (Hans-Michael Rehberg) und seine schwerkranke Frau Anna (Ingrid Andree) wagen das Experiment. Sie suchen per Katalog die jungen Schwarzen Sarah und Apolain aus, um in deren Körpern „wiedergeboren“ zu werden. Sarah und Apolain wollen mit dem Geld ihre armen Familien in Afrika unterstützen. Nur für je vier Stunden in der Nacht erhalten sie die Kontrolle über ihre Körper zurück, ansonsten sind sie von Anna und Hermann "besetzt". Damir Lukacevic denkt in seinem Film den Handel mit menschlichen Organen aus der dritten Welt konsequent weiter und verbindet den heutigen Jugendwahn und den Traum vom ewigen Leben mit der Horrorfantasie einer globalen Rangordnung der Ethnien.



In weiteren Rollen zu sehen sind BJ Britt, Regine Nehy und Jeanette Hain. Mehmet Kurtulus ist in einer ungewöhnlichen Nebenrolle zu sehen.



"Transfer – Der Traum vom ewigen Leben" ist eine Produktion von Schiwago Film GmbH in Koproduktion mit ZDF/ Das Kleine Fernsehspiel(Redaktion: Christian Cloos) in Zusammenarbeit mit ARTE (Redaktion: Doris Hepp und Birgit Kämper). Der Film wurde gefördert von MFG Filmförderung Baden-Württemberg, Medienboard Berlin Brandenburg, FFA und DFFF.



Der DEKALOG-Filmpreis ist ein Projekt der Guardini-Stiftung und der Stiftung St. Matthäus anlässlich des Reformationsjubiläums. In den Jahren 2013 bis 2017 wird der Preis an junge RegisseurInnen vergeben, die sich filmisch mit den Zehn Geboten auseinandersetzen und sich mit deren Stellenwert in der heutigen Gesellschaft beschäftigen.