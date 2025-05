Der Girls' Day 2025 im ZDF

Lerne die vielfältigsten Arbeitsfelder und Jobs vor und vor allem hinter der Kamera kennen.Wie wird eine eigene Sendung in einem Fernsehstudio aufgezeichnet? Was passiert dabei eigentlich in einer Studioregie, wer arbeitet im Ü-Wagen und wofür wird Virtual Reality beim Fernsehen eingesetzt? Ganz praktisch lernen die Teilnehmerinnen die ZDF-Ausbildungsberufe kennen: Mediengestalter*in Bild und Ton, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Kameramann oder -frau, Cutter*in oder Berufskraftfahrer*in.