Deutscher Gründerpreis - Ein Gewinn für alle

Das ZDF fördert Unternehmertum: Als Partner des Deutschen Gründerpreises bringt es innovative Startups und mutige Gründer ins Rampenlicht.

Das ZDF stellt Innovationen vor und bietet unternehmerischen Talenten eine Bühne - als Partner des Deutschen Gründerpreises. Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland. Er wird für vorbildhafte Leistungen bei der Entwicklung von innovativen und tragfähigen Geschäftsideen und beim Aufbau neuer Unternehmen verliehen. Ziel des Deutschen Gründerpreises ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen.

Eine funktionierende Wirtschaft lebt von Innovation, Mut, Lust am Erfolg. Der Deutsche Gründerpreis zeichnet außergewöhnliche Startups und Persönlichkeiten aus, die für diesen Spirit stehen. Mit unserer Berichterstattung bringen wir die Ideen und die Gründerinnen und Gründer in die Öffentlichkeit und zeigen, wie Zukunft erfolgreich gestaltet wird. „ ZDF-Intendant Norbert Himmler

Das ZDF begleitet die nominierten und prämierten Gründer und ihre Startups mit Dokumentationen und überträgt die Preisverleihung aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Hier bekommen erfolgreiche und engagierte Persönlichkeiten eine Bühne sowie die wertschätzende Aufmerksamkeit und Anerkennung, die sie verdienen.

Der Deutsche Gründerpreis wird jährlich in den Kategorien Schüler, StartUp, Aufsteiger und Lebenswerk verliehen. Damit werden unternehmerische Vorbilder in unterschiedlichen Gründungsphasen ausgezeichnet - vom Existenzgründer-Planspiel bis zum Lebenswerk. Außergewöhnlich kreative Unternehmerleistungen werden mit einem Sonderpreis gewürdigt.