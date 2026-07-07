Engagement:ZDF wieder Partner beim TOMMI Games Award
Der TOMMI Games Award geht in die 25. Runde: Auch 2026 unterstützt das ZDF das bundesweite Medienkompetenzprojekt, bei dem Kinder und Jugendliche die besten Games und digitalen Bildungsangebote mit auswählen.
Spiele einreichen
Bis 24. August 2026 können Games für PC, Konsolen und Apps, elektronisches Spielzeug sowie digitale Bildungsangebote, Webseiten und Titel für Kita und Vorschule eingereicht werden. Zugelassen sind Angebote bis USK 12 (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle).
Kinder- und Jugendjury gesucht
Nach der Nominierung durch eine Fachjury entscheiden Kinder und Jugendliche selbst über die Gewinnerinnen und Gewinner: Junge Menschen zwischen acht und 16 Jahren können sich bei teilnehmenden Bibliotheken melden und dort die nominierten Titel testen und bewerten.
Der TOMMI – bislang als Deutscher Kindersoftwarepreis bekannt – zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für digitale Spiele und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im deutschsprachigen Raum.
Herausgeber des TOMMI ist FEIBEL.DE – Büro für Kindermedien in Berlin. Partner sind – neben dem ZDF – Dein SPIEGEL, der Deutsche Bibliotheksverband e. V. (dbv), die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, game – Verband, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Kita-Onlinekongress und klicksafe.
Die Preisverleihung findet am Sonntag, 6. Dezember 2026, um 20 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App und im TV im KiKA-Medienmagazin "Team Timster" statt.