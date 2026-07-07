ZDF wieder Partner beim TOMMI Games Award

Der TOMMI – bislang als Deutscher Kindersoftwarepreis bekannt – zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für digitale Spiele und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im deutschsprachigen Raum.



Herausgeber des TOMMI ist FEIBEL.DE – Büro für Kindermedien in Berlin. Partner sind – neben dem ZDF – Dein SPIEGEL, der Deutsche Bibliotheksverband e. V. (dbv), die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, game – Verband, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Kita-Onlinekongress und klicksafe.