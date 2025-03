April 2015

Anja Kling und Lisa Tomaschewsky spielen ein ungleiches Mutter-Tochter-Gespann, das gemeinsam in Dresden ermittelt. Im neuen Samstagskrimi „Die Wallensteins – Dresdner Dämonen“ sorgt diese Konstellation für jede Menge Zündstoff. In ihrem ersten gemeinsamen Fall wird ein junger Mann durch eine Explosion in seiner Wohnung getötet. In seinem Blut wird Crystal Meth gefunden. Die beiden Ermittlerinnen werden mit einem bewegenden Familiendrama konfrontiert.



Spannende Abenteuer im Sherwood Forest stehen an: Die bekannte Legende des englischen Volkshelden Robin Hood dient als Vorlage für die neue Animationsserie „Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood“. Im Mittelpunkt der 52 Folgen steht der zehnjährige Robin Hood, der mutig, kühn und listenreich im Sherwood Forest gegen den gleichaltrigen Königssohn Prince John und seine Bande kämpft. Bei der Rettung des Königreichs helfen Robins Mitstreiter: die liebreizende Maid Marian, Bruder Tuck, Little John und Scarlett, ein freches Mädchen, das in Prince Johns Schloss Nottingham arbeitet. Mit Mut und List sind die fünf Freunde immer auf der Seite der Armen und Bedrängten. Auf zdf.tivi.de finden die User alle Folgen sieben Tage lang nach Ausstrahlung zum Abruf.