Mit dem katholischen Gottesdienst aus der Schlosskirche in Bayreuth am Palmsonntag eröffnet das ZDF sein Programm zur christlichen Kar- und Osterwoche. Am Karfreitag ergründet Dietrich Grönemeyer in seiner Reihe „Leben ist mehr!“, wie Menschen nach einem schweren Unfall oder einer Erkrankung ihr Leben bewältigen. Die Dokumentation „Der Apokalypse-Code“, ebenfalls am Karfreitag, geht der Frage nach, was wirklich hinter der Johannes-Offenbarung steckt. Möglicherweise sind die kosmischen Szenarien keine Zukunftsprophezeiung vom Ende der Welt, sondern enthalten Hinweise auf konkrete historische Ereignisse. Die Experten in dem Film von Friedrich Klütsch sind Thomas Söding, Professor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum, Manfred Lütz, Leiter des Alexianer-Krankenhauses für psychisch Kranke in Köln, und Elaine Pagels, Professorin für Religionswissenschaften an der Princeton University. Sie liefern, ausgehend von ihrem Fachgebiet, neue Rückschlüsse auf Autor, Text und Sprachbilder.