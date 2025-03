Februar 2015

Das „ZDF spezial“ zum „Abschied von Richard Weizsäcker“ erinnert an das Leben und Wirken des verstorbenen Altbundespräsidenten. Durch die Sendung führt Bettina Schausten, als Gesprächsgäste sind Bernhard Vogel, ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, und Wolfgang Herles, der den sechsten Bundespräsidenten 1994 für das ZDF porträtierte, geladen. Der Trauergottesdienst im Berliner Dom wird geleitet von Heinrich Bedford-Strohm, dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland. Beim anschließenden Staatsakt sprechen Bundespräsident Joachim Gauck, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Außenminister Frank Walter Steinmeier und die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer.



Millionen Computerspiel-Fans feiern dieses Jahr den zehnten Jahrestag des Europa-Release des Online-Spiels „World of Warcraft“. In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar begeht ZDFinfo das kleine Jubiläum in einer „Nerd-Night“ mit sechs Filmen rund ums Netz. Los geht es mit der Dokumentation „World of Warcraft“ von Tim Klimes über die Geschichte und die Hintergründe des Kultspiels. Danach folgt die Dokumentation „Rebellen im Internet“ von Brian Knappenberger über die so genannte „Hacktivisten“-Gruppe Anonymous, die sich mit Internet-Protestaktionen für Redefreiheit, die Unabhängigkeit des Internets und gegen das Urheberrecht engagiert. Anschließend ist der international gewürdigte Film „Tod eines Internet-Aktivisten“ über das Wunderkind der Programmierkunst, Aaron Swartz, zu sehen. Stéphane Malterre gewährt in der Dokumentation „Die Microsoft-Story“ Einblick in den Aufstieg des Computerpioniers Bill Gates, der als Gründer von Microsoft zu einem der bedeutendsten Geschäftsmänner der Welt wurde.



Das ZDF begleitet die Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vor 70 Jahren mit zahlreichen Programmangeboten. Zum Auftakt sind in ZDFinfo neue Folgen der zwölfteiligen Dokumentationsreihe „Countdown zum Untergang“ zu sehen, die das lange Ende der Naziherrschaft von August 1944 bis Juli 1945 schildert. „ZDF-History: Die Wahrheit über Dresden“ zeichnet die dramatischen Ereignisse in Dresden im Februar 1945 nach und beleuchtet die Ergebnisse der akribischen Suche der Historiker nach dem genauen Verlauf und der wahren Zahl der Opfer. Die zweiteilige Dokumentation „Die Suche nach Hitlers Volk. Deutschlandreise ‚45“ erkundet die Mentalität der Deutschen in der NS-Zeit. Wie aus normalen jungen Männern Massenmörder wurden, zeigt die Kino-Koproduktion „Das radikal Böse“. Das Nonfiction-Drama von Regisseur und Drehbuchautor Stefan Ruzowitzky beschäftigt sich mit den systematischen Erschießungen jüdischer Zivilisten durch deutsche Einsatzgruppen in Osteuropa und mit der Suche nach den Ursachen des Bösen.