August 2014

Nachdem Deutschlands TV-Köche Johann Lafer und Horst Lichter im vergangenen Jahr „Deutschlands größte Grillshow“ präsentiert haben, wollen in diesem Jahr auch Österreich und die Schweiz beweisen, dass sie in Sachen Grillen etwas auf der Pfanne haben. Gesucht wird das beste „Eurovisions-Grill-Team“. Neben klassischen Fleischvarianten werden ungewöhnliche Utensilien verwendet und nie geahnte Kombinationen zusammengestellt. Gegrillt wird nach einer klaren Zeitvorgabe. Es treten drei Promi-Teams aus Deutschland; Österreich und der Schweiz gegeneinander an, die in 150 Minuten jeweils ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Verkostet und geprüft wird nach jedem Gang von einem Tribunal aus den erfolgreichsten und kompetentesten TV-Köchen der beteiligten Eurovisionsländer.



Das Gewinnerformat des „TVLab 2013“ geht in Serie. ZDFneo startet vier Folgen „Tohuwabohu“ mit Moderator Jochen Schropp, vielen Kindern und Promis, die sich der Herausforderung stellen, bei Kindern zu landen. Welcher Promi kann besser mit einer wilden Horde Jungs und Mädels umgehen? Zwei Prominente treten zwei Tage lang in einen Wettstreit, um am Ende von vier Kindern im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren bewertet zu werden. Dem Gewinner winken 1 000 Euro, die er in ein selbst gewähltes Kinderhilfsprojekt investiert. Auch in diesem Jahr stellen sich drei innovative Programme im „TVLab 2014“ dem Zuschauertest und haben die Chance, in der kommenden Programmsaison in Serie zu gehen.



Bis heute gilt das Attentat auf das österreichisch-ungarische Thronfolgerpaar in Sarajevo als Auslöser für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs am 1. August 1914. Die ZDF-Kindernachrichten zeigen aus diesem Anlass ein „logo! extra: Erster Weltkrieg – 100 Jahre danach“. Moderator Tim Schreder nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise. Er zeigt, wie das Leben der Menschen damals sich vom heutigen unterschied und wie die Grenzen auf der Landkarte Europas verliefen. Reporterin Jennifer Sieglar besucht den kleinen Ort Ypern in Belgien, in dem Landwirte noch heute Blindgänger der Bomben von damals auf ihren Feldern finden. Am Gräberfeld von Verdun spricht sie mit Schülern aus Deutschland über den Krieg. Reporterin Linda Joe Fuhrich trifft eine 103-jährige Frau, die über ihre Kindheit in der Kriegszeit erzählt. Auf den Online-Seiten unter www.logo.de gibt es eine Themenseite mit vielen weiteren Informationen und Hintergründen zum Ersten Weltkrieg. Anhand von Bilderserien, Videos und Landkarten kann man sich dort intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen.