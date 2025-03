September 2014

Wie fühlt es sich eigentlich an, Heino zu sein? Wie läuft es sich in Michaela Schaffraths Schuhen? Ein Mensch hat viele Gesichter – Michael Kessler will sie kennenlernen. Dafür geht er in der neuen Reihe „Kessler ist …“ in ZDFneo auf Spurensuche und recherchiert das Leben einiger Prominenter gründlich: Er sichtet Fotos und Archivmaterial und spricht mit ihnen, ihren Kollegen, Angehörigen und Freunden, um sich am Ende seiner Reise selbst in den Prominenten zu verwandeln – in perfekter Maske, Mimik und Gestik. Im finalen Interview konfrontiert Kessler seinen prominenten Gast mit dessen Spiegelbild. Zu Gast bei Michael Kessler sind unter anderen Heino, Joachim Llambi, Michaela Schaffrath und Matthias Steiner.



Philip Simon geht mit „nate light“ in ZDFneo in die dritte Runde. In typischer Simon-Manier wirft der Comedian einen kritischen und unterhaltsamen Blick auf die Woche. Von Politik über Promis bis hin zu alltäglichen Problemen – Philip Simon kommentiert pointiert und reflektiert. Fester Bestandteil der Sendung ist sein Stand Up vor einer Videowall, garniert mit ironisierenden Grafiken, Clips und Bildern. Darüber hinaus ist Philip Simon in Einspielfilmen zum Beispiel der digitale Klon „Filipje“, der sich in einer abgedrehten Comic-Welt auf dem Oktoberfest umschaut. Und weil es gemeinsam noch lustiger wird, holt sich Philip Simon Comedy-Verstärkung. Mutig genug sind Michael Kessler, Hella von Sinnen, Wolfgang Trepper, Guido Cantz und Oliver Polak.