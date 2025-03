Oktober 2014

23. und 30. Oktober, 1. November



In drei großen Event-Shows präsentiert Johannes B. Kerner zum zweiten Mal in diesem Jahr den Wissens-Wettkampf um den „Quiz-Champion 2014“. Je ein Kandidat stellt sich hierbei fünf prominenten klugen Köpfen. Dabei wird in der ersten Folge der Mediziner Dr. Eckart von Hirschhausen in der Kategorie „Natur“ antreten, Wigald Boning spielt erneut in der Kategorie „Erdkunde“. Sternekoch Alexander Herrmann ist Experte für „Ernährung“, und Professor Guido Knopp tritt wieder in der Kategorie „Neuere Geschichte“ an. In der zweiten Runde stellt sich Politexperte Frank Plasberg seinen Herausforderern in der Kategorie „Zeitgeschehen“, Marcel Reif ist erneut für „Sport“ dabei, Umweltaktivist Hannes Jaenicke tritt in der Kategorie „Natur“ an, und Schauspielerin Anna Thalbach ist die „Literatur“-Expertin. Beim Finale sind die Experten: Comedian Bernhard Hoecker für „Erdkunde“, Sportmoderatorin Andrea Kaiser für „Sport“, Steffen Hallaschka für „Zeitgeschehen“ und Tim Mälzer für „Ernährung“. Hellmuth Karasek hat als „Literatur“-Experte seinen letzten großen Quizauftritt.