November 2014

Im 25. Jubiläumsjahr des Mauerfalls erzählt die sechsteilige „Deutschland-Saga“ die Geschichte unseres Landes: Woher kommen wir? Was eint uns? Wovon schwärmen wir? Wonach suchen wir? Was treibt uns an? Was ist typisch deutsch? Professor Christopher Clark, gebürtiger Australier und Historiker an der Universität Cambridge, begibt sich in einem nostalgischen VW Käfer Cabriolet zu den schönsten und symbolträchtigsten Orten wie dem Aachener Dom, der Wartburg oder dem Brandenburger Tor. Mit der „Deutschland-Saga“ gibt es zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine große Zusammenschau dessen, was unser Land einmalig macht. Die begleitende Online-Anwendung lädt die Zuschauer ein, virtuell auf Spurensuche zu gehen und bestimmten Themenrouten zu folgen, welche die einzelnen Orte miteinander verbinden.



Mit der Comedy-Doku „Hape Kerkeling: Keine Geburtstagsshow“ ehrt das ZDF einen ungewöhnlichen Star. Die Show erzählt zum einen von den chaotischen Vorbereitungen einer Geburtstagsshow, die jedoch nie stattfinden wird, und begleitet zum anderen Hape Kerkeling zu den wichtigsten Stationen und Plätzen seines ungewöhnlichen Lebens. Zahlreiche Ausschnitte zeigen seine schönsten Arbeiten und ersten Auftritte. Interwievt wird Hape Kerkeling in der Geburtstagsshow, die keine ist, von Gero von Boehm. Barbara Schöneberger übernimmt die Rolle der Moderatorin, die durch die Show führen soll.