Dezember 2014

Mit dem 7,5-Kilometer-Sprint der Biathletinnen in Hochfilzen startet das ZDF in ein langes Wintersport-Wochenende. In der Sendung wird auch der zweite Lauf im Riesenslalom der Damen beim Ski-Weltcup im schwedischen Are gezeigt. Aus Hochfilzen meldet sich Biathlon-Moderator Alexander Ruda, Biathlon-Experte Sven Fischer sowie die Reporter Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger auch am Samstag. An beiden Wochenendtagen ist in mehrstündigen Live-Sendungen die gesamte Vielfalt des aktuellen Weltcup-Geschehens zu erleben. Neben dem Ski-Weltcup in Are zeigt das Zweite den Langlauf-Weltcup im schweizerischen Davos, den Eisschnelllauf-Weltcup im niederländischen Heerenveen, den Skisprung-Weltcup im russischen Nischni Tagli, den Bob/Skeleton-Weltcup im US-amerikanischen Lake Placid und den Rodel-Weltcup im kanadischen Calgary. Katrin Müller-Hohenstein ist an beiden Tagen die Sport-Moderatorin im ZDF-Sendezentrum Mainz, die durch die Abfolge der verschiedenen Live-Angebote führt.