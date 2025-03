Chronik Februar 2016

Peter Kunz, seit 2003 Leiter des ZDF-Studios in Singapur, übernimmt die Leitung des ZDF-Landesstudios Niedersachsen in Hannover. Er folgt dort auf Jürgen Bollmann, der bereits seit Juli vergangenen Jahres als ZDF-Studioleiter in München tätig ist. Peter Kunz, Jahrgang 1962, arbeitet seit 1988 für das ZDF. Vor seinem Wechsel in das Studio Singapur hatte er ab 2001 das Magazin ZDF.reporter mitaufgebaut und moderiert. Auch als Korrespondent im ZDF- Hauptstadtstudio und als Moderator von heute – in Europa war er bereits tätig. Zuvor leitete er von 1993 bis 1998 das ZDF-Studio in Nairobi. Peter Kunz ist für seine Arbeit in Asien unter anderem mit dem Fernsehpreis für Menschenrechte von Amnesty international ausgezeichnet worden. Als erster deutscher Journalist am Ort des Geschehens berichtete er von dem verheerenden Tsunami 2004 im Indischen Ozean.



Im 13. Film der ZDF-Krimireihe Nachtschicht mit dem Titel Der letzte Job ermittelt das Team des KDD im Flüchtlingsmilieu. An der polnischen Grenze waren Unbekannte wegen überhöhter Geschwindigkeit von einem Streifenwagen angehalten worden, woraufhin sie einen Polizeihauptmeister erschossen haben. Zeugen wollen einen Kleinbus gesehen haben, in dem Ausländer – wahrscheinlich Flüchtlinge aus Afrika – saßen. Lisa Brenner (Barbara Auer) spricht in einer Flüchtlingsunterkunft mit der traumatisierten Syrerin Odile Bakri (Pegah Ferydoni), die am Vortag hier aufgenommen wurde. Als Lisa Odile noch einmal aufsuchen will, ist die junge Frau verschwunden, am nächsten Tag wird sie tot im Wald gefunden. Die Ereignisse überschlagen sich und dem Team der Nachtschicht bleibt nicht viel Zeit.