Chronik Januar 2016

Die Kochshow Lafer!Lichter!Lecker! geht mit 25 neuen Folgen in ihre letzte Runde. Nach zehn erfolgreichen Jahren und über 400 Sendungen haben die beiden Namensgeber der Sendung, Johann Lafer und Horst Lichter, gemeinsam mit dem ZDF beschlossen, sich neuen Aufgaben zu widmen. Für den Samstagssendeplatz 16.15 Uhr werden nun neue Koch- und Unterhaltungsformate entwickelt. Horst Lichter und Johann Lafer bleiben dem ZDF mit Formaten wie Bares für Rares oder Die Küchenschlacht und im Rahmen von Neuentwicklungen erhalten.



In der 64. Folge Geplatzte Träume aus der Reihe Ein starkes Team ist die am 4. Januar verstorbene Maja Maranow zum letzten Mal in der Rolle der Verena Berthold zu sehen. Verena und Otto (Florian Martens) ermitteln im im Fall des Mordes an einem Bauunternehmer, der zahlreiche Hausbesitzer um ihr Geld gebracht hat. In Episodenrollen spielen unter anderen Johanna Gastdorf, Matthias Koeberlin, Isabell Gerschke, Tobias Oertel und Thorsten Merten. Florian Kern führte Regie nach dem Buch von Timo Berndt. Danach übernimmt Stefanie Stappenbeck die zweite Hauptrolle als Kommissarin Linett Wachow neben Florian Martens als Otto Gerber.

Maja Maranow war über viele Jahre auch in anderen Fernsehfilmen des ZDF zu sehen. Sie spielte Hauptrollen in den Dieter-Wedel-Mehrteilern Der Schattenmann (1996) und Die Affäre Semmeling (2002). Zuletzt erlebte das Publikum Maja Maranow in Charakter-Rollen in Fernsehfilmen der Woche der Regisseure Lars Becker und Matti Geschonneck: In Kommissar van Leeuwen: Eine Frau verschwindet, in Hinter blinden Fenstern, in Zeit zu leben und in Nachtschicht – Der letzte Job.





Mit Friedrich Dürrenmatt - Im Labyrinth erinnert 3sat an den großen Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Maler, der am 5. Januar seinen 95. Geburtstag gefeiert hätte. Im Film von Sabine Gisiger ist es Friedrich Dürrenmatt selbst, der im Originalton durch sein Leben führt. In Erinnerungen, Erzählungen und Einschätzungen gibt er Einblick in seine Biografie, seinen Alltag, sein Denken und sein Schaffen. Vorab zeigt 3sat den Fernsehfilm Justiz von Hans W. Geißendörfer von 1993 nach dem gleichnamigen Roman von Friedrich Dürrenmatt. Am 10 Januar sendet 3sat Friedrich Dürrenmatt – aktueller denn je? aus der Gesprächsreihe Sternstunde Philosophie.