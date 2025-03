ZDF-Chronik Juni 2015

In Rostock startete am 9. Juni die Europameisterschaft im Wasserspringen. Bis zum Sonntag werden neben den kontinentalen Titeln auch die ersten Startplätze für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro vergeben. In "ZDF SPORTextra" moderiert Kristin Otto am 13./14. Juni die Wettkämpfe in der Rostocker Neptunschwimmhalle, Stefan Bier kommentiert die Live-Übertragungen. Auch die Handballer kommen am Sonntag in "ZDF SPORTexta" zum Zug: Von Rostock geht es direkt nach Kiel, wo das abschließende EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Österreich ausgetragen wird. Das ZDF überträgt live aus der Halle des deutschen Handballmeisters. Martin Schneider ist dort als Reporter und Yorck Polus als Moderator im Einsatz, unterstützt vom Handball-Experten Christian Schwarzer.