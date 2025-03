Chronik Juni 2016

Wenige Wochen vor dem britischen Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU spürt ZDFzoom der Frage nach: Was bleibt von Europa? "Gemeinschaft war gestern - Europa ohne Zukunft heißt der Film, für den ZDF-Korrespondenten in Großbritannien, Deutschland und Polen unterwegs waren, um zu erfahren, was die Mitgliedstaaten heute unter Europa verstehen, was sie erwarten, und was sie bereit sind, zu geben. Beobachtungen in Brüssel zeigen, wo der kleinste gemeinsame Nenner liegt. Aber reicht er, um das Projekt Europa zusammenzuhalten? Während manche Experten im Falle eines Brexit einen Dominoeffekt und Austritte weiterer Länder befürchten, sehen andere die Chance für eine echte Reform der EU. Der ehemalige deutsche Außenminister und Europa-Vordenker Joschka Fischer findet in der Dokumentation klare Worte: »Egal wie diese Entscheidung ausfällt: So kann es nicht weitergehen. Man wird dieses Europa neu erfinden müssen, so werden die Nationalisten immer stärker.«



Die Dokumentation Die Akte VW – Geschichte eines Skandals in ZDFinfo erzählt die Chronologie der Manipulation bei den Abgaswerten von Dieselfahrzeugen im Licht der wechselvollen Unternehmensgeschichte des Weltkonzerns VW. Mit teils unveröffentlichtem Archivmaterial blickt Die Akte VW hinter die Kulissen des Autokonzerns. Dabei zeichnet die Dokumentation mit der Hilfe von Politikern, Wissenschaftlern, Umweltaktivisten, Journalisten und Historikern die Strukturen in Europa und den USA nach, die zu diesem folgenschweren Betrug an der Öffentlichkeit und zu seiner Entdeckung führen konnten. Der Film, der am 22. Juni auch im ZDF zu sehen ist, zeigt überdies, wie sehr die Politik das Schicksal von Deutschlands größtem Autobauer bestimmt.



Dr. Frauke Pieper wird neue Datenschutzbeauftragte des ZDF. Ihr Vorgänger Christoph Bach wechselt auf die Position des Stellvertretenden Justiziars. Der ZDF-Verwaltungsrat bestätigte am 18. Mai diese Vorschläge von ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut. Bach folgt auf Gregor Wichert, der seit 1. April Stellvertretender Verwaltungsdirektor des ZDF und Leiter der Hauptabteilung Personal ist. Frauke Pieper ist seit August 2013 Leiterin der Stabsstelle Produktionsmanagement in der Programmdirektion des ZDF. Zuvor war die Juristin unter anderem Referentin in der Intendanz und in der Programmdirektion. Christoph Bach, der seit 1989 als Jurist in der Intendanz arbeitet, hatte das Amt des Datenschutzbeauftragten Anfang 2000 zusätzlich zu seinen Aufgaben im Justiziariat übernommen.