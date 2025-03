Chronik Mai 2016

In Die Feuertaufe – Petra Gerster auf den Spuren von Pfingsten geht Petra Gerster auf Spurensuche zu den Quellen eines Festes, dessen Bedeutung weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Was geschah an Pfingsten wirklich? In Jerusalem soll den Jüngern Jesu der Heilige Geist erschienen sein, 50 Tage nach Ostern. Von Feuerzungen ist in der Bibel die Rede, die den Anhängern Jesu die wundersame Fähigkeit verliehen, plötzlich in allen Sprachen verstanden zu werden. Doch wie ist diese Feuertaufe zu verstehen? Was ist das für eine Kraft, die aus einer kleinen Gruppe von Anhängern des Jesus von Nazareth bis heute 2,2 Milliarden Christen werden lässt?



Kirchen bleiben leer, Gemeinden überaltern, Traditionen brechen ab. In Europa ist Religion auf dem Rückzug, doch in vielen Teilen der Welt entfaltet sie gerade eine neue Kraft. In außendienst XXL – Was glaubt ihr denn? begibt sich Dunja Hayali auf eine Reise durch die Religionen und macht unter anderem Station in einem Bergdorf Georgiens, in Kathmandu, New York und Wien. Sie trifft orthodoxe Christen, Juden, Hindus und Moslems, Menschen, die Gott suchen oder ihn bereits gefunden haben. In ihren persönlichen Begegnungen und Selbstversuchen trifft sie auf die Kraft, die Glauben auf ganz unterschiedliche Weise entfalten kann: Halt, Glück, Gemeinschaft. Aber sie erlebt auch die Kehrseiten von Religion: Ausgrenzung und vermeintliche Allmacht.



ZDFinfo berichtet am 16., am 18. und am 20. Mai insgesamt fast 6 Stunden von den 33. Schwimm-Europameisterschaften in London. Das deutsche Team ist mit 15 Athletinnen und Athleten vertreten, unter ihnen Welt- und Europameister Marco Koch und die WM-Vierte Franziska Hentke . Am Schlusstag (22. Mai) sind die kontinentalen Titelkämpfe zudem Thema in der ZDF SPORTreportage. Im Anschluss geht es mit ZDF SPORTextra live aus der britischen Hauptstadt weiter. Als ZDF-Livereporter ist Thomas Wark im Einsatz, die Interviews am Beckenrand führt Markus Harm, unterstützt von ZDF-Experte Christian Keller.