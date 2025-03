Programmgenre ZDF-Serie und die Kosten

Serien, vor allem aus Deutschland, sind eine wichtige Programmsäule des ZDF. Die kontinuierliche wöchentliche Ausstrahlung auf dem gleichen Sendeplatz schafft eine besondere Zuschauerbindung. Gleichzeitig wird auch im Serienbereich dem geänderten Nutzungsverhalten entsprochen: durch finanzielle Umschichtungen sind insbesondere für ZDFneo und die ZDFmediathek Entwicklungen angestoßen worden, die durch ungewöhnliche Sujets und Inszenierungen relevante Themen junger Zielgruppen aufgreifen. Primäres Ziel ist die Erhöhung der Genrevielfalt, die zunächst in den Entwicklungsfeldern Instant Fiction, junge Dramaserien, Comedyserien/Sitcoms, internationale Koproduktionen, Young Adult- sowie anspruchsvolle High-End-Serien realisiert werden.

Deutsche Serien

Vorabend-Serien

Primetime-Serien

Primetime-Serien laufen im Hauptabendprogramm von ZDF und ZDFneo . Sie sind aufwändiger produziert, um den Ansprüchen und Sehgewohnheiten in dieser Zeitschiene gerecht werden zu können. Insgesamt werden auf den Sendeplätzen donnerstags und freitags ab 20.15 Uhr ca. 80 - 85 Erstsendungen ausgestrahlt.Ansprechpartner: Bastian Wagner

Instant-Fiction-Serien

„Instant Fiction“ ist eine schnelle fiktionale Antwort auf aktuelle gesellschaftliche Entwick-lungen. Unter besonderen Bedingungen einer verkürzten Realisationszeit und mit geringerem, sehr projektspezifischem Budget-Ansatz werden relevante Geschichten aus der Lebenswirk-lichkeit jüngerer Menschen erzählt. Mit Fokus auf die Nutzung in der Mediathek sollen vor allem ZDF-ferne, junge Zuschauergruppen angesprochen werden. Die Kosten pro Einheit betragen rd. 130 T€.

Weekly-Mediathek

Das Weekly-Angebot für die Mediathek ist ein modernes, populäres und langlaufendes Serienangebot, dass ein junges, eher ZDF-fernes Publikum aufbauen und binden soll. Es werden Geschichten aus dem Lebensalltag junger Zielgruppen erzählt. Im Vordergrund stehen hohe Emotionalität, populäre Ansprache, starke Attraktionsmuster und Protagonist*innen, mit denen man mitfiebern und mitleiden will. Produziert werden Staffeln von ca. 25 Folgen mit einem Folgenpreis von bis zu 250 T€, die im Idealfall ohne große Publikationspausen veröffentlicht werden.Ansprechpartner: Bastian Wagner

Kinderserien

Die fiktionalen Programme richten sich an die unterschiedlichen Kinderzielgruppen – von Vorschülern über die Grundschüler bis hin zu den Preteens. Die Formatlängen der Animations- oder Live-Action-Formate reichen von 7 bis 25 Minuten pro Serienfolge. Die Kosten pro halbe Stunde betragen bei Auftragsproduktionen bis zu 300 T€.Ansprechpartner: Jens Ripke-Desaules

Internationale Serien

Internationale TV-Serien entstehen in Koproduktion mit europäischen Partnern oder werden als Lizenz durch das ZDF erworben. Diese sind in deutscher Erstausstrahlung bei ZDFneo mit Sendeplätzen am Hauptabend für das Senderprofil prägend und relevant zur Ansprache jüngerer Zielgruppen und ergänzen ebenso im ZDF die fiktionale Angebotspalette.