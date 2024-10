Jahresabschluss 2023

Die Finanzrechnung schließt bei einem Gesamteinnahmevolumen in Höhe von 554,3 Mio. Euro (Vorjahr: 428,2 Mio. Euro) und einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 524,8 Mio. Euro (Vorjahr: 419,3 Mio. Euro) mit einem Gesamtergebnis von 29,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8,9 Mio. Euro) ab. In den Einnahmen ist der Überschuss der Ertrags- und Aufwandsrechnung in Höhe von 127,4 Mio. Euro enthalten (Vorjahr: Überschuss: 19,2 Mio. Euro). Das Gesamtergebnis wurde der Rücklage Gesamtergebnis zugeführt. Die Rücklage Gesamtergebnis beträgt damit Ende 2023 rd. 415,9 Mio. Euro (31.12.2022: 386,4 Mio. Euro). In der laufenden Beitragsperiode 2021 bis 2024 werden gegenüber der 23. KEF-Feststellung Beitragsmehrerträge erzielt. Diese dürfen nicht in der laufenden Periode verwendet werden, sondern sollen zur Deckung des Finanzbedarfs in der Periode 2025 bis 2028 dienen. Es erfolgt ein nachrichtlicher Ausweis bei der Gesamtergebnisrücklage als "davon Beitragsmehrerträge 2021-2024".