ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen

1962 mietete das ZDF in einem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus, dort, wo später die "Kö"-Galerie errichtet wurde, die erste Wohnung für ein provisorisches Studio in Düsseldorf an – bis Mai 1966 war dann das ganze Haus vom ZDF "besetzt". Allerdings nur bis zum 31. Dezember 1967, danach war der Abbruch des Hauses vorgesehen. Zur Jahreswende 1967/68 hieß es Abschied nehmen vom alten Haus in der Grünstraße nahe der Königsallee: Der Einzug in das Gebäude in der Josef-Gockeln-Straße 8 stand bevor. Und es kam im Laufe der Jahre dort etwas hinzu, was noch heute den Studiostandort mitprägt: Es wurden regelmäßig auch Sendungen in Düsseldorf produziert – "Freizeit", "Nachbarn in Europa", "Info Arbeit und Beruf", gelegentlich "Mosaik" und andere. Am 30. August 1999 startete dort das werktägliche Vormittagsmagazin "Volle Kanne" – das wiederum ab Anfang 2022 aus einem größeren Studio sendet, das mehr Spielfläche und digitale Möglichkeiten bietet.