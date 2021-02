Landesstudio Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt, zwischen (Ober-)Sachsen und Niedersachsen gelegen, findet immer mehr zu sich. Die Zufriedenheit der Sachsen-Anhalter mit ihrem Leben wächst stetig – und das spiegelt sich auch in den ZDF-Programmbeiträgen wider. Das Studio Magdeburg punktet mit Länderkompetenz, will immer wieder beweisen, dass das ZDF das Leben der 2,4 Millionen Sachsen-Anhalter bundesweit am besten abbildet. Doch bei den Dreharbeiten dazu müssen die Kolleginnen und Kollegen häufig die Erfahrung machen, dass den wenigsten Mitbürgern präsent ist, dass das ZDF mit einem Landesstudio in Magdeburg vertreten ist. Hängt das nur damit zusammen, dass die Dienstwagen MZ statt MD auf dem Nummernschild führen?