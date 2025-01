5 Jahre Brexit: Alles, was du wissen musst!

Heute, vor genau fünf Jahren, am 31. Januar 2020 gab es einen historischen Moment in Europa! Der Brexit war Gesprächsthema Nummer eins. Wenn ihr jetzt denkt: "Schon mal gehört, aber was war das denn nochmal?!", dann seid ihr hier genau richtig! Was mit dem Brexit gemeint ist und was sich seitdem für euch verändert hat, lest ihr hier!

Vor genau fünf Jahren ist Großbritannien aus der EU ausgetreten - aber was heißt das nochmal? Quelle: imago images

Tschüss, EU!

Austritt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland aus der , kurz EU, gemeint. Am 31. Januar 2020 war es dann offiziell - seitdem gehört Großbritannien nicht mehr zur EU. Warum das so krass ist? Das gab es vorher noch nie! Der Brexit war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Land aus der EU ausgetreten ist. Das Wort Brexit setzt sich aus den englischen Wörtern "British" (auf deutsch: britisch) und "Exit" zusammen. "Exit" bedeutet Weggehen oder Ausgang. Mit "Brexit" ist der Europäischen Union , kurz EU, gemeint. Am 31. Januar 2020 war es dann offiziell - seitdem gehört Großbritannien nicht mehr zur EU. Warum das so krass ist? Das gab es vorher noch nie! Der Brexit war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Land aus der EU ausgetreten ist.

was die EU eigentlich ist: Stellt euch die EU wie ein Club vor zu dem Um zu verstehen, wieso Großbritannien das überhaupt gemacht hat, müssen wir uns kurz anschauen,: Stellt euch die EU wie ein Club vor zu dem 27 europäische Länder gehören, um zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel hatten alle Mitglieder beschlossen, dass ihre Einwohner ganz einfach zwischen den Ländern hin und herreisen und sogar dort arbeiten können, ohne viel Papierkram oder Kosten.

logo! : 5 Jahre nach dem Brexit 3 Dinge, die sich für euch seitdem geändert haben!

Wie kam es zum Brexit?

Die britische Regierung war irgendwann unzufrieden mit einigen Regeln der EU und wollte lieber wieder selbst bestimmen, welche Gesetze für Reisen, Einwanderung oder Handeln in ihrem Land gelten. Im Jahr 2016 hat die Regierung die Menschen in Großbritannien abstimmen lassen: Soll das Land in der EU bleiben, oder nicht? Das Ergebnis war ziemlich knapp: 51,9 Prozent waren für den Austritt und 48,1 Prozent wollten lieber, dass Großbritannien in der EU bleibt.

Auch wenn das Ergebnis dann offiziell war, dauerte es viele Monate bis zum tatsächlichen Austritt. Denn es musste die Frage geklärt werden, wie Großbritannien und die EU in Zukunft zueinander stehen. Viele Regeln und Gesetze, die bisher gegolten hatten, mussten neu verhandelt werden. Das hat laaange gedauert. Am 31. Januar 2020 war es dann so weit: Großbritannien gehört seitdem nicht mehr zur EU.

Und wie stehen die Briten heute zum Brexit?

Seit dem Austritt gibt es viel Diskussion in Großbritannien, ob die Entscheidung richtig war. Viele Menschen, die dafür gestimmt haben, sind enttäuscht. Sie hatten gehofft, dass ihr Land ohne die EU mehr Vorteile haben wird. Zum Beispiel, dass es im Land mehr Arbeitsplätze für britische Bürgerinnen und Bürger gibt, weil es für Menschen aus anderen Ländern schwieriger geworden ist, in Großbritannien zu arbeiten.