Okay, im Anflug heißt im All auch mal, dass es noch ein paar Jahre dauert - erst im April 2029 ist es so weit: Ein Asteroid fliegt … knapp an der Erde vorbei! Puh, nochmal Glück gehabt! Knapp heißt im All allerdings auch 32.000 Kilometer - aber das ist immerhin näher als viele Satelliten. Aber Hauptsache nicht zu nah - denn der Asteroid Apophis ist mit 350 Meter Breite ein ganz schön großer Brocken im All und das wäre ein echt harter Schlag für die Erde. Die genauen Folgen wollen wir uns an der Stelle besser gar nicht ausmalen – obwohl heute, am 30. Juni, welt(all)weiter Tag des Asteroiden ist. Es geht da um den Schutz vor Asteroiden und dabei bringt Apophis durch sein knappes Vorbeifliegen mehr Nutzen als Schaden: Forschende können ihn so ganz genau beobachten und mehr über Asteroiden und ihre Flugbahnen lernen.