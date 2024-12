Steckt ihr noch tief in der Kreidezeit in eurer Schule oder hängt auch bei euch schon was Moderneres an der Wand als die gute alte Tafel? Schreibt uns unten in die Kommentare, wie es mit der Digitalisierung so an eurer Schule läuft. Für die Digitalisierung an der Schule gab es eigentlich den Digitalpakt. Der ist diesen Frühling ausgelaufen und dann wurde viel über einen neuen gestritten, aber nichts passierte. Aber jetzt (Trommelwirbel!) haben sich Politikerinnen und Politiker doch auf einen neuen geeinigt. 2,5 Milliarden Euro sollen ausgegeben werden für ...