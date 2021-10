Chancengleichheit in der Schule bedeutet, dass alle Kinder die gleichen Möglichkeiten haben, etwas zu lernen, in der Schule gut abzuschneiden und später einen Beruf zu finden, der ihnen gefällt - egal in welcher Familie sie aufwachsen. So ist es aber nicht. Das haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nun in einer Studie erneut festgestellt.