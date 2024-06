Am besten natürlich im Stadion! Aber um eines der EM-Tickets zu ergattern, musste man ganz schön viel Glück haben - und viel Geld zahlen. Also einfach zu Hause vor dem Fernseher? Geht natürlich auch, aber es gibt in ganz vielen Orten in Deutschland auch Public Viewing - also große Leinwände, die aufgestellt werden, damit Menschen zusammen die Spiele schauen können. Vor allem in den Städten, in denen die EM-Spiele stattfinden, ist ganz schön was los. Wir stellen euch vor, was dort unter anderem geplant ist: