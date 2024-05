Die Europameisterschaft 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt! Für die einzelnen Spiele der EM wurden 10 Städte in 7 verschiedenen Bundesländern ausgewählt: München, Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig und Stuttgart.

Das Eröffnungsspiel findet am 14. Juni in der Fußball Arena München statt. Das Finale ist am 14. Juli im Olympiastadion Berlin.

Bildquelle: dpa