Wegen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt's gerade mal wieder ziemlich viel Aufregung - etwa in den Sozialen Netzwerken, aber auch bei Politikerinnen und Politikern. Und nicht, weil sie gerade nicht so gut spielen. Sondern: Alle deutschen Fußball-Nationalmannschaften - also die Männer, Frauen und Jugendteams - werden ab 2027 nicht mehr in Trikots der Firma Adidas, sondern in Nike-Trikots spielen.